Мир 09 марта 2023, 20:02 Зеленскому вновь отказали в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар» — СМИ Variety: академия киноискусств США запретила Зеленскому выступить на вручении «Оскара» РИА «Новости»

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Представители Американской академии киноискусств в очередной раз отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением во время вручении премии «Оскар», сообщили источники журнала Variety. По их информации, украинский лидер пытался получить эфирное время через влиятельную фигуру мира киноиндустрии.

Собеседники издания рассказали, что представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон обращался к организаторам премии «Оскар» с просьбой выделить эфирное время «комедийному актеру, ставшему политиком».

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Источники добавили, что Симпсон представляет интересы режиссеров Квентина Тарантино и Пон Чжун Хо. Несмотря на связи, помочь с выступлением Владимиру Зеленскому он не сумел.

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Издание напомнило, что ранее президент Украины выступил с видеообращением на церемонии вручения «Золотого глобуса», а после — на церемонии открытия 73-го Берлинского кинофестиваля.

Статуэтки Американской академии киноискусств вручат 12 марта. По мнению кинокритика Марины Латышевой, наибольшие шансы на победу у фильма «Все, везде и сразу».