Мир 16 декабря 2022, 15:25 ФИФА не покажет обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира CNN: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022 в Катаре РИА «Новости»

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Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) отказалось транслировать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре, сообщили источники телеканала CNN. По их информации, представители офиса украинского лидера были неприятно удивлены отказом со стороны футбольных чиновников.

Собеседник издания отметил, что на сегодня пока неизвестно, в каком формате Зеленский планировал выступить перед спортсменами — в записи или онлайн. Власти Украины продолжают консультации с ФИФА по возможности выступления, добавил журналист.

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Сборную России ранее отстранили от соревнований, и подопечные Валерия Карпина не поехали на турнир в Катаре. Бывший футболист национальной команды, экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари предположил, что скоро страну вернут к европейским соревнованиям. По его словам, Евросоюз извинится перед РФ за отстранение, сообщил «Царьград».

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Финал чемпионата мира состоится 18 декабря. Титул разыграют сборные Франции и Аргентины. В матче за бронзовые медали встретятся Марокко и Хорватия.