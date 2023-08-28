Интересное 28 августа 2023, 23:14 🌰 «Начинается период напряженного труда». Ореховый Спас — история и традиции праздника Верующие 29 августа отметят праздник Ореховый Спас Телеканал «360»

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Россияне 29 сентября отметят Ореховый Спас, или, согласно православному календарю, перенесение Нерукотворного образа Спасителя. Предки в этот день пекли хлеб, собирали орехи и торговали на ярмарках льняным полотном. О истории и традициях праздника, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот день, — в материале «360».

Когда Ореховый Спас в 2023 году

В самом конце лета, 29 августа, отмечают Ореховый Спас. Дата остается неизменной из года в год.

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Хотя «третий Спас» в народе обычно называют Ореховым, нередко можно услышать и другие названия — Хлебный либо Холщовый Спас. В этот день славяне пекли хлеб из собранной пшеницы, освящали урожай в храмах и устраивали пышные ярмарки.

РИА «Новости»

Спас Нерукотворный. История праздника

В Церкви 29 августа празднуют Спас Нерукотворный. Библейское предание гласит, что однажды после сна Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем, на котором отпечатался лик Сына Божьего. Именно с этого отпечатка потом написали первые иконы Спаса Нерукотворного.

Священник Русской православной церкви Николай Савченко рассказал «360», что в день перенесения Нерукотворного образа Спасителя христиане вспоминают, как, по преданию, царь Эдессы — Авгарь — послал своих гонцов к Христу с просьбой об исцелении. Полотно с ликом Иисуса исцелило правителя города Эдессы.

О самом общении Авгаря с Христом свидетельствует церковный историк Евсевий Кесарийский. В 330-е годы он писал, что получил из Эдессы списки писем Авгаря и записанный ему ответ Христа. Эти письма долгие годы хранились в Эдессе. Николай Савченко

Хотя в повествовании Евсевия Кесарийского, отметил священник, нет информации о самом Нерукотворном образе, о нем говорит церковное предание. Еще в древности Нерукотворный образ торжественно перенесли из Эдессы, где он хранился изначально, в Константинополь.

Глядя на чудесное спасение Авгаря, люди начали еще больше верить в силу Божию, а Нерукотворный образ Христа стал символом этого дня.

Суть Орехового Спаса: почему он ореховый

Считалось, что именно в этот день орехи созревают до конца и их можно начинать собирать. Урожай несли в церковь, освящали и делали из него заготовки на зиму.

«Начинался период напряженного труда крестьян, когда надо было в течение длительного времени много и долго трудиться на сборе хлеба. В праздник Нерукотворного образа и в день Успения Богородицы нужно было получить благословение Божие на долгий и изнурительный труд», — объяснил священник.

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Третий Спас часто называют Хлебным, потому что в этот день принято было выпекать хлеб из нового урожая. По народным поверьям, в одно лето не могло быть одновременно богатого урожая орехов и пшеницы. Славяне считали, что если в этот год хорошо уродилась пшеница, то на следующий будет много орехов.

Еще одно название — Холщовый Спас, его связывали с пышными ярмарками, где продавали полотна и холсты. Уйти с такого рынка с пустыми руками считалось плохой приметой, поэтому каждый человек обязательно что-то покупал.

Двадцать девятое августа — один из профессиональных праздников иконописцев. К этому дню готовят платы или полотенца, вспоминая то полотенце, на котором отобразился лик Спасителя. Николай Савченко

Русские традиции и приметы на Ореховый Спас

Праздновали Ореховый Спас уже не с таким размахом, как Яблочный и Медовый. Лето заканчивалось, поэтому люди старались поскорее заготовить еду в амбарах на холодный период.

С полей убирали рожь и пшеницу. Женщины ткали полотна, чтобы обеспечить домочадцев одеждой.

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В этот день было принято идти в церковь, чтобы освятить хлеб и пироги из нового зерна. Верующие молились перед иконой мученика Диомида.

Во второй половине дня крестьяне чистили целебные подземные источники и колодцы, подготавливая их к зиме.

К вечеру садились за стол, на котором главным символом была настойка на основе грецких орехов, а еще хлеб и пироги. Заканчивали день купаниями в бане.

Народ делал веники из орешника: верили, что именно этот кустарник защищает от болезней и сглаза.

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Ореховый Спас 2023 — приметы

Приметы в этот день в основном связаны с его символом — орехом. Если при сборе попался червивый плод — это к неудаче. Считалось, что первый орех в нужно съесть самому, а другим угостить друга либо члена семьи, чтобы сглаз и порча обходили стороной.

По вкусу первого сорванного ореха пытались предсказать события грядущего года. Если он был спелым и вкусным, то и год ждали хороший. А плод с горечью означал, что нужно готовиться к испытаниям.

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Глядя на урожай орехов, судили и о будущем урожае пшеницы: чем больше, тем лучше. Зерна из трех колосьев последнего снопа зарывали в землю по отдельности, а потом ждали. Если раньше взойдет первый, урожай будет лучше, если второй — средний, если третий — жди позднего сева.

Славяне в этот день следили еще и за погодой. Так, если в праздник была гроза, то осень будет теплой. Солнечная и теплая погода — символ раннего бабьего лета. Если в этот день улетают на юг журавли, то в Покров день — 14 октября — будет холодно.

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Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день можно печь хлеб и пироги, желательно из муки нового урожая, добавлять в них зрелые плоды орехов. Люди считали, что удачу и защиту от несчастий принесет приобретенное в Ореховый Спас холщовое полотенце. Если собирать орехи негде, можно купить их на рынке.

Есть шанс попытать удачу, выбрав орех и загадав желание. Сломав скорлупу, проверяли, сбудется ли мечта: зрелое ядро — к исполнению, незрелое или гнилое — к неудаче.

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В этот день нельзя наводить порядок в доме — лучше заняться уборкой накануне. Если нарушить традицию, можно навлечь на себя финансовые беды. Также в Ореховый Спас запрещено отказывать в помощи другим, иначе жизненные трудности не заставят себя долго ждать.

Кроме того, нельзя ругаться и ссориться, как и во время двух предшествующих Спасов.

Один из важных запретов — не переедать. Многие не могут устоять перед искушением отведать молоко и мясо, которые до этого дня были под запретом на протяжении всего Успенского поста.