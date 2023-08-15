Интересное 15 августа 2023, 16:22 🍎 Яблочный Спас 2023: традиции, история и приметы праздника Верующие 19 августа отметят церковный праздник Яблочный Спас РИА «Новости»

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Яблочный Спас — один из самых важных и плодородных праздников, который совпадает с православным Преображением Господним. Вместе с Медовым и Ореховым Спасом этот день знаменует начало сбора урожая. О традициях и истории праздника — в материале «360».

Какого числа Яблочный Спас в 2023 году

Каждое 19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас. Праздник совпадает с православным Преображением Господним. Когда-то наши предки собирали в этот день урожаи яблок, а их плоды освящали в церквях и заготавливали на зиму.

Священник Русской православной церкви Николай Савченко рассказал «360», что важно отличать церковный праздник Преображения Господня и народный Яблочный Спас.

Праздник Преображения Господня — воспоминание о том, как Господь преобразился на горе Фаворской. Причем произошло это, по евангельскому описанию, близко ко времени его крестной смерти. Николай Савченко

По библейским поверьям, именно 19 августа Иисус появился перед людьми и показал свою божественную сущность: с тремя апостолами Христос поднялся на гору Фавор и начал молиться. Лицо его озарилось ярким светом, одежда побелела, а с небес раздался голос: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте!»

Икона «Преображение Господне» / Википедия

В народе праздник называют Яблочный Спас, Второй Спас или Спас на горе — в честь событий на горе Фавор. Спас в христианстве — от имени Иисуса Христа, Спасителя. В этот день обязательно едят яблоки. Считается, что их запах напоминает аромат яблок в Эдемском саду.

Почему Яблочный Спас так называется

Первый спас — медовый. Его отмечают 14 августа. В церковном календаре праздник называют Происхождением честных древ Животворящего Креста. По традиции в этот день освящают мед.

Второй — Яблочный Спас. Он входит в двунадесятые праздники — самые важные даты церковного календаря. Каждый из них посвящен определенному эпизоду из жизни Спасителя или Богородицы. Яблочным он называется потому, что в него принято освящать яблоки.

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Суть праздника и традиции: что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

Этот праздник уходит корнями в язычество. В то время плодородие земли и урожай были значимыми для славян. Они проводили различные обряды и ритуалы, чтобы поблагодарить богов за благополучие и процветание.

По словам священника, суть праздника в том, что наша плоть преображается от присутствия Господа.

Это не просто свет от источника земли. Это свет вечный, всегда бывший и всегда будущий — божественный, который радует и просвещает святых. Одновременно это свет, который попаляет грехи и мучит тех, кто поступает греховно. Николай Савченко

Традиции в праздник

Солнце принято было провожать песнями и плясками. Люди считали, что 19 августа наша планета «поворачивается к осени». Теплые деньки уже позади, поэтому нужно было запасаться яблоками на холодный период. Также была традиция переправлять через реку лодку, полную яблок, чтобы попрощаться с летним солнцем и приготовиться к осенней поре.

Яблоки были одними из немногих продуктов, которые долго хранились свежими, чем помогли предкам выживать и быть здоровыми. В старину на Спас к могилам родственников приносили освященные яблоки. Согласно поверью, это были «райские яблоки» душам умерших.

РИА «Новости»

В Древней Руси по традициям не ели яблоки до Преображения Господня — их издревле считали «греховными» плодами, потому что Ева сорвала яблоко с Древа Познания. Лишь только в Яблочный Спас на стол ставили эти фрукты уже освященными. Откусив яблоко, загадывали желание и верили, что оно исполнится.

Во второй половине дня верующие уходили в яблоневые сады собирать урожай, а к вечеру садились за праздничный стол и поздравляли друг друга. Пища обычно подавалась скромная, зато яблоки должны были присутствовать во всех блюдах: печеные, вареные, жареные, сырые.

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Что можно делать в Яблочный Спас

Каждый год в церквях проходят праздничные богослужения: служители украшают храмы, а священники облачаются в торжественные белые одежды, которые символизируют «фаворский свет», и проводят крестный ход. Верующие приносят яблоки и освящают их.

«Сбор урожая предполагает, что мы приходим в церковь и приносим начатки плодов. Конечно, не все, а несколько. Эти плоды освящаются, а через это мы освящаем наши труды и работы. Особенно сельскохозяйственную», — объяснил собеседник «360».

РИА «Новости»

Христиане верят, что в Яблочный Спас нужно раздать как можно больше плодов нищим, больным и страждущим — Господь увидит добродетель и вознаградит за честный и праведный труд.

С утра хозяйки варят яблочное варенье, пекут пироги-шарлотки и стараются во все блюда добавить наливной плод. При этом надо было обязательно приговаривать заветные слова: «Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не минуется».

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Что не стоит делать в Яблочный Спас

Яблочный Спас совпадает с Успенским постом, поэтому в Яблочный Спас не принято есть мясо, жирную пищу и употреблять алкоголь. Тем не менее в праздник есть послабления: разрешается есть рыбу и выпивать немного вина, приобретенного в храме, а также постную выпечку с яблочной начинкой.

Считается, что в этот день, как в любой другой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Священник отметил, что строгих запретов нет, особенно если работу не отменить. Однако по возможности лучше не напрягаться, а уделить время духовному развитию — сходить на службу или помочь кому-то, сделать доброе дело.

А вот свадьбы в этот день не принято играть. На двунадесятые праздники, к которым относится и Преображение, в храмах не венчают.

РИА «Новости»

Народные приметы на Яблочный Спас

Принято считать, что каким будет день на Яблочный Спас, такой будет и осень. Если день ясный, то осень будет сухой, если дождливый — то мокрой: «Праздник Преображения — и погода преображается. Дни становятся короче, а ночи — холоднее».

Когда в этот день дует сильный ветер, то зиму стоит ожидать суровую. Пожелтевшие листья на деревьях символизируют надвигающиеся холода. А много скворцов на деревьях — к холодному январю.