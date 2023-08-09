09 августа 2023, 21:50
«Не развалятся ли от дождя и снега?» О плюсах и минусах деревянного домостроения
Риелтор Шмелев: в проекте строительства деревянных многоэтажек много непонятных моментов
Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что нормативы для развития деревянного домостроения вышли на завершающую стадию, сейчас ведомство совместно с МЧС отрабатывает вопросы пожарной безопасности. До конца года планируют завершить испытания и, если все будет в порядке, приступать к работе. «360» поговорил с экспертами о настороженности потенциальных жильцов и целях строительства деревянных многоэтажек.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Член российской гильдии риэлторов Константин Барсуков: за рубежом давно строят деревянные дома
Поначалу люди будут относиться к [деревянным многоэтажкам] очень осторожно. Затем станут смотреть на подобное жилье в соотношении «цена — качество».
Скорее всего, квартиры в таких домах первое время будут продавать дешевле. Жильцы поживут там и расскажут о впечатлениях.
Исходя из этого первого опыта станет понятно, насколько подобные постройки в целом будут востребованы среди населения.
К каркасному домостроению у россиян тоже было настороженное отношение, но потом эта технология заняла определенную нишу в рамках жилых домов. Теперь посмотрим, что будет с точки зрения многоквартирных домов.
Полноценно дом может простоять много лет. Думаю, многоэтажки будут строить в первую очередь в местах, где люди работают, например, вахтовым методом.
Вероятнее всего, это будет особенно востребовано для тех, кто хочет жить в собственной квартире, но не платить за это большие деньги. Плюс за рубежом давно строят дома такого плана.
Риелтор Владимир Шмелев: много недосказанных, но важных моментов
Деревянные дома планируют и позиционируют не для временного проживания, а для достаточно долгосрочного периода. Как мы знаем, в мире много пяти- и семиэтажных зданий в стиле фольклор.
Как я понимаю, правительство планирует, что подобные дома будут служить не 10-20 лет, а довольно долгий период.
Смысл строительства деревянных многоэтажек понятен. Материалы в два-три раза легче, чем привычные бетонные конструкции, а это оптимизирует затраты на логистику и доставку. В целом такое строительство означает существенную экономию.
Подумать дважды перед покупкой
Уже пошли разговоры о том, что планируется массовое строительство подобного типа домов. В основном хотят использовать деревянный материал наподобие ламината.
Так как продукт новый и неизвестный, я как специалист своим клиентам или заказчикам не рекомендовал бы торопиться с приобретением подобных квартир. Все-таки сначала их нужно тщательно протестировать.
До конца не совсем понятно, как будет работать противопожарная безопасность и какова будет реакция у домов на осадки: не развалятся ли они от дождя и снега?
Конечно, из плюсов можно выделить то, что дерево — это экологичный материал. Тем не менее хотелось бы протестировать работу и состояние подобных домов на практике и понять, с какими особенностями можно столкнуться во время проживания в деревянных многоэтажках.
Как вы думаете, деревянное строительство — это неоправданный риск или отличное экологичное решение? Ждем ваше мнение в комментариях в Telegram-канале «360»!
Строительство
Минстрой Подмосковья
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