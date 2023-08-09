Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что нормативы для развития деревянного домостроения вышли на завершающую стадию, сейчас ведомство совместно с МЧС отрабатывает вопросы пожарной безопасности. До конца года планируют завершить испытания и, если все будет в порядке, приступать к работе. «360» поговорил с экспертами о настороженности потенциальных жильцов и целях строительства деревянных многоэтажек.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Член российской гильдии риэлторов Константин Барсуков: за рубежом давно строят деревянные дома

Поначалу люди будут относиться к [деревянным многоэтажкам] очень осторожно. Затем станут смотреть на подобное жилье в соотношении «цена — качество».

Скорее всего, квартиры в таких домах первое время будут продавать дешевле. Жильцы поживут там и расскажут о впечатлениях.

Исходя из этого первого опыта станет понятно, насколько подобные постройки в целом будут востребованы среди населения.

К каркасному домостроению у россиян тоже было настороженное отношение, но потом эта технология заняла определенную нишу в рамках жилых домов. Теперь посмотрим, что будет с точки зрения многоквартирных домов.

Полноценно дом может простоять много лет. Думаю, многоэтажки будут строить в первую очередь в местах, где люди работают, например, вахтовым методом.

Вероятнее всего, это будет особенно востребовано для тех, кто хочет жить в собственной квартире, но не платить за это большие деньги. Плюс за рубежом давно строят дома такого плана.