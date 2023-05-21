Общество 21 мая 2023, 03:09 Минстрой России к 2024 году установит правила строительства деревянных многоэтажек Pixabay

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Минстрой России намерен к 2024 году установить правила для строительства деревянных многоэтажек, изменения в нормативы внесут до конца текущего года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Строения из деревянных панелей отличаются устойчивостью к высоким нагрузкам, прочностью и быстрым возведением. Деревянные дома высотой до 12 этажей можно строить практически в любых климатических условиях, сообщили в ведомстве.

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В Минстрое также отметили трудности в реализации, с которыми сталкивается инициатива. В первую очередь, это большое количество СНиПов, которые нужно составить заново. Также необходимо преодолеть предубеждения населения, связанного с недоверием к такому виду материала.