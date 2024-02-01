Интересное 01 февраля 2024, 00:34 Нейросеть превратили в сваху. Российский разработчик нашел себе невесту благодаря ChatGPT Психолог Ланг: ChatGPT не поможет найти партнера по душе Freepik

Читать 360tv в

Разработчик из Москвы Александр Жадан вывел вечную проблему отношений на новый уровень: с помощью искусственного интеллекта отбирал девушек на сайтах знакомств. Общался с ними вместо молодого человека тоже чат-бот. ChatGPT помог выбрать IT-специалисту идеальную спутницу и посоветовал сделать предложение — в августе пара планирует пожениться. Сам программист счел эксперимент успешным, но подобный подход к поиску второй половинки может говорить об инфантильности и желании переложить ответственность за свои поступки.

С искусственным интеллектом по жизни

Александр Жадан попытался хакнуть жизнь при участии искусственного интеллекта не впервые. Свою дипломную работу в РГГУ он защитил с помощью ChatGPT, написав соответствующий алгоритм. За работу получил тройку, но остался доволен экспериментом и с гордостью о нем рассказал. Несмотря на общественный резонанс, диплома Жадана не лишили.

Реклама

Эксперименты по поиску девушки Александр начал в 2021 году. В соцсети X (бывший Twitter) молодой человек подробно рассказал о стратегии поисков. Он создал несколько профилей в сервисах для знакомств, в том числе в Tinder — тогда приложение еще работало в России.

Вам пишет робот

Жадан обучил программу, которая отбирала профили девушек в сервисах для знакомств. В случае мэтча — ответной симпатии — с кандидатками также переписывался чат-бот. У него стояла задача после короткого общения пригласить девушку на свидание.

Freepik

Иногда получалось комично. Например, на жалобы собеседницы на то, что ее собаке делают операцию на почках, нейросеть отреагировала сообщением: «Почки — это парный орган для фильтрации крови и регулирования баланса жидкости и электролитов».

Естественно, такие переписки к знакомству не привели, но Александр не сдавался: продолжал обучать и настраивать алгоритм. В итоге искусственный интеллект научился вести более адекватные переписки, а также анализировать вкусы разработчика, повышая качество отбора.

Freepik

Любовь и деньги

По словам Жадана, чтобы найти идеальную девушку, нейросеть за него пообщалась с 5239 кандидатками. После этого молодой человек начал ходить на свидания, количество которых доходило до четырех-пяти в день. Чтобы встречи не наслаивались друг на друга, он подключил к программе календарь.

На разработку алгоритма программист потратил 120 часов и 1432 доллара (около 128 тысяч рублей). Еще 200 тысяч — на кафе и рестораны на свиданиях. По его подсчетам, без нейросети на поиск невесты ушло бы больше пяти лет и около 13 миллионов рублей.

Одна из тысяч

Среди множества кандидаток Александр нашел свою возлюбленную — Карину.

«Самая очаровательная девушка нашлась — Карина! Очень эмпатичная, веселая, симпатичная, самостоятельная и вечно на движе. Проще говоря, ОНА!», — написал программист.

К помощи нейросети молодой человек прибегал и во время отношений с девушкой. ChatGPT советовал ему, как лучше общаться, когда стоит проявить нежность или оказывать больше поддержки. Более того, именно ИИ рекомендовал Александру сделать предложение Карине. И даже подсказал, где и как.

В 22:30 5 января на пароме из Тайпа в Гонконг у вас будет прекрасная возможность сделать предложение. Это путешествие длится 50 минут — идеальное время, чтобы поговорить с Кариной о ее впечатлениях от дня и ее чувствах. После ее ответа можно сказать, что вы хотите изменить вашу роль в ее жизни. Добавьте небольшую паузу для создания напряжения и предложите ей стать вашей женой. ChatGPT

Видео предложения Александр также опубликовал в социальных сетях. Советы нейросети он выполнил буквально: сначала помучил девушку предложением расстаться, а после позвал замуж. Многие комментаторы пожалели Карину и упрекнули Александра в отсутствии эмпатии.

Сам Александр парировал тем, что рассказал Карине о роли ИИ в их отношениях. По его словам, девушка очень удивилась, но не обиделась.

Технологии и навыки общения

С развитием технологий и, в частности, искусственного интеллекта, у людей по всему миру снижаются коммуникативные навыки, заметил в беседе с «360» семейный психолог Сергей Ланг.

Людям все сложнее заводить разговоры с незнакомцами, знакомиться на улицах, находить себе собеседников в компании. История Александра Жадана как раз иллюстрирует эту тенденцию — вместо того, чтобы искать любовь самостоятельно, он доверил важное дело искусственному интеллекту.

Все-таки такие отношения строятся на чувствах, на эмоциях, на доверии. Программа не сможет этого сделать. Она не сумеет подобрать тебе человека по душе. Сергей Ланг семейный психолог

Психолог добавил, что поиск партнера с помощью нейросети — это попытка переложить ответственность. А в отношениях человек всегда должен брать ее на себя за свои чувства, эмоции и поступки.

Психотерапевт Ирина Бондарева предупредила еще об одной проблеме: привыкнув советоваться с ИИ, человек не сможет сам принимать решения в любых сферах жизни.

«Далее идет психологическое обездвиживание, когда человек не может даже шага сделать без совета искусственного интеллекта. Что ему делать и как. <…> Это очень инфантильная позиция. У него будет отсутствовать навык взрослого человека», — предупредила специалист.