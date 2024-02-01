Технологии 01 февраля 2024, 00:01 Московский программист нашел себе жену с помощью нейросети Нейросеть ChatGPT подобрала российскому программисту жену из 5 тысяч девушек Freepik

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Программист Александр Жадан рассказал, что он нашел себе невесту, используя ChatGPT. Нейросеть общалась от его имени с девушками на сайте знакомств, просмотрев более пяти тысяч кандидаток. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По словам мужчины, он дал ChatGPT информацию о том, как общается. Сначала возникли проблемы, программа могла написать бред, но спустя время нейросеть начала взаимодействовать с девушками, как он. Помимо этого, Жадан установил фильтры, чтобы ChatGPT показывала ему женщин, с которыми стоит встретиться вживую. Так он познакомился с девушкой по имени Карина.

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После встречи программист переквалифицировал нейросеть в аналитика переписки, чтобы получать подсказки относительно свиданий и советы по общению. В конце 2023 года ChatGPT рекомендовала мужчине сделать Карине предложение, тот согласился.

«Про рекомендацию Карина узнала относительно недавно — после того как мы отправили заявление на регистрацию, но она спокойно на это отреагировала», — рассказал программист.

По словам Жадана, можно создать программу для поиска идеального партнера, но в каждом случае это будет личный продукт.

Ранее сооснователь компании OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер попал в список главных ученых уходящего года по версии журнала Nature.