Москва 21 декабря 2023, 11:34 Количество осадков в Москве превысило декабрьскую норму Синоптик Леус: Москва перевыполнила декабрьскую норму осадков на 6% РИА «Новости»

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В этом году в Москве выпало большое количество снега. Норма декабря уже оказалась перевыполнена. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 106% от положенного по климату объема осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На остальной части Москвы уровень осадков уже превысил месячную норму более чем на 20%, отметила метеоролог Татьяна Позднякова. Только в ночь на 21 декабря в столице выпало 14% месячной нормы осадков — семь миллиметров.

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В центре города высота снега к настоящему моменту составила 22 сантиметра, на северо-западе, в районе Тушино, она достигла 27 сантиметров. В Подмосковье лидером по высоте сугробов осталась Коломна — там зафиксировали 33 сантиметра снега.

В четверг и пятницу снег будет убывать из-за потепления, однако уже в субботу начнется снегопад. К утру воскресенья, когда в столицу придет небольшой мороз от -1 до -4 градусов, высота сугробов сможет достигнуть 25-30 см.

В последние декабрьские дни ожидается небольшой снег, температура будет ниже нуля. К Новому году в Москве снежный покров сможет быть на 60-70% выше нормы, достигая в высоту 27-32 сантиметров.