Происшествия 20 декабря 2023, 00:48 Сосульки-убийцы появились на крышах российских домов. Как уберечь себя от несчастного случая Сопредседатель НП «Управдом» Юнисова: очистка домов от снега и льда — работа УК РИА «Новости»

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Пришедшее на смену холоду и обильным снегопадам потепление в Центральной и Западной частях России привело к падению с крыш и балконов домов кусков льда и сходу снега. В Петербурге один такой случай закончился летальным исходом. Проходящий по проспекту Мечникова мужчина попал под сход наледи с козырька балкона седьмого этажа и умер от полученных травм. «360» выяснил, кто несет ответственность за уборку снега и льда с жилых домов, а также как избежать таких несчастных случаев.

Ледовое побоище

После гибели прохожего в Петербурге следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как сообщил сайт spb.kp.ru со ссылкой на источник, в рамках расследования задержали владельца квартиры, с балкона которой упал лед. В качестве меры пресечения суд избрал ему запрет определенных действий.

Директор отвечающей за содержание дома управляющей компании ЖКС № 3 Александр Лазарев заявил, что ответственность за случившееся полностью лежит на собственнике.

«Он незаконно переоборудовал балкон. У нас в городе это распространенная проблема. Всего лишь один процент балконов, которые законно остеклили. Крыша дома плоская, поэтому туда не забирались альпинисты для ее очистки. От нас не требуют чистить отдельные балконы», — заявил он.

Но это оказался не единственный случай в городе, когда люди получали травмы из-за упавшего льда. Еще одного прохожего увезли в больницу без сознания из Мучного переулка. Также чуть не пострадали люди, которые несли пострадавшего до машины скорой.

РИА «Новости»

Двухлетняя девочка тоже попала к врачам после того, как на ее коляску упала глыба льда на Новочеркасском проезде. В администрации Красногвардейского района уточнили, что удар был такой силы, что у коляски сломались колеса.

Но страдают от нестабильной погоды не только петербуржцы. В Ярославле сошедшая с крыши снежная лавина погребла под собой трехлетнюю девочку. Ребенка забрали в больницу, а следователи организовали проверку.

Проблема со сходом снега и льда с крыш есть и в Москве. Упавшая глыба обрушила часть козырька салона красоты в центре российской столицы. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Зона ответственности

Сход снега и льда обычно происходит с домов со скатной кровлей, но также опасны козырьки подъездов и выступающие части балконов. Об этом «360» рассказала сопредседатель Некоммерческого партнерства «Управдом» и эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.

Она подчеркнула, что сама сегодня столкнулась с тем, что чуть не попала под упавшую с арки жилого дома ледяную глыбу, поэтому эта проблема для нее тоже актуальна.

РИА «Новости»

По ее словам, все такие опасные места на придомовой территории сотрудники управляющих организаций обязаны ограждать. Это их зона ответственности, как и содержание общедомового имущества, к которым также относится балконная плита.

Часто собственники делают остекление и различные надстройки, в том числе выступающие. В этом случае, ответственность за скопление льда и наледи на этих частях несет владелец. Евгения Юнисова сопредседатель Некоммерческого партнерства «Управдом» и эксперт в области ЖКХ

При этом она подчеркнула, что профилактическую работу управляющей организации никто проводить не запрещает. Сотрудники могут выписать владельцу квартиры предписание сбить сосульки с установленного балконного навеса или убрать снег с остекления. Также управляющая организация может сделать эту работу сама, а потом выставить счет собственнику.

«Но управляющие организации обычно кивают на то, что это не зона их ответственности и не особо стараются выполнять те работы, которые не входят в минимальный реестр обязанностей. Это очень плохо, потому что бизнес должен быть ответственным», — заявила эксперт.

Необходимое партнерство

Управляющие организации несут ответственность за содержание самого дома и прилегающей к нему территории. За улицы отвечают городские службы. Но в ситуации сложных погодных условий необходимо установить порядок межведомственного взаимодействия, чтобы сократить число травматизма людей.

«На все погодные аномалии, когда идут обильные снегопады или начинается внезапная оттепель и появляются гололед и огромные сосульки нужен план чрезвычайных действий, когда организации взаимодействуют между собой, чтобы сократить опасности для жителей», — подчеркнула Юнисова.

РИА «Новости»

Она добавила, что большой город требует большого количества ресурсов, которые можно мобилизовать во время непогоды и делать это лучше в сотрудничестве городских служб, управляющих организаций и федеральных ведомств в лице МЧС.

Новые технологии

Евгения Юнисова отметила, что регулярный мониторинг кровель жилых домов входит в обязанности управляющих организаций. Но делать это систематически многие не могут. Она подчеркнула, что для этого можно использовать камеры, чтобы диспетчеры отслеживали формирование ледяной корки и применяли меры пока они не превратились в опасные ледяные глыбы.

«Также существуют системы обогрева кровли, автоматическое сбрасывание ледяной корки за счет вибрации. Но управляющие компании ограничены бюджетом, который формируется за счет собственников. Но у нас все дома включены в программу капитального ремонта, поэтому все эти инновации вполне можно внедрить», — заявила эксперт.

Она подчеркнула, что это не просто работа, а обеспечение безопасности жителей, в которой заинтересованы все.

Секреты выживания

Во время угрозы схода с крыш снега и льда необходимо следовать правилам безопасности, главное из которых смотреть не только под ноги, но и вверх. Такой совет «360» дал эксперт в теме выживания и безопасности, основатель проекта «Наука Побеждать», аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов. Он пояснил, что если в поле зрения попал нависающий кусок льда или огромный снежный ком, то в опасной зоне лучше не оставаться.

РИА «Новости»

«Заходить или выходить из здания нужно быстро и не задерживаться на крыльце. Даже небольшой кусок льда при падении на голову может повредить шейные позвонки и нанести черепно-мозговую травму», — добавил спасатель.

Халилов отметил, что если выйти из дома нужно, а в этот момент сверху падают небольшие куски льда, то нужно прикрыть голову шапкой, капюшоном и на всякий случай рукой и быстро проскочить.

Если вы стали свидетелем, что на кого-то упала глыба льда, не надо сломя голову бежать и помогать. Как говорят спасатели, один труп лучше, чем два. Просто второй человек прибежит и его вместе с первым придавит еще большим куском. Эдуард Халилов эксперт в теме выживания и безопасности, основатель проекта «Наука Побеждать», аттестованный спасатель МЧС

Он подчеркнул, что на опасный участок не нужно пускать других свидетелей, чтобы не увеличивать число пострадавших. А травмированного человека лучше не трогать, а дождаться врачей.

Спасатель подчеркнул, что очистка домов от снега и наледи — это ответственность коммунальных служб, но когда происходит резкая смена погоды ни одна организация не успеет очистить все. Поэтому людям в первую очередь нужно надеяться только на себя и проявлять повышенную бдительность и внимание.