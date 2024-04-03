Интересное 03 апреля 2024, 15:18 Судьбоносные уроки. Как солнечное затмение 8 апреля повлияет на знаки зодиака Астролог Талиашвили: коридор затмений кардинально изменит жизнь Овнов и Дев Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Полное солнечное затмение — грандиозное с точки зрения астрологии событие, которое привлекает в жизнь неожиданные перемены. Чего ожидать в период полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года и как оно повлияет на каждый из знаков зодиака — в материале «360».

Что такое полное солнечное затмение и чего ждать 8 апреля

Солнечные затмения происходят в новолуния, когда Луна, Земля и Солнце располагаются на одной прямой. Есть три типа затмений: частное, кольцеобразное и полное.

Если Луна закрывает собой только часть (край) солнечного диска, то затмение называют частным, а если она скрывает весь солнечный диск — полным. Когда Луна закрывает его центральную часть, оставляя яркое кольцо, — это кольцеобразное затмение. В последнем случае яркий солнечный ободок не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи нашего светила.

Полное солнечное затмение. Фото: Stuart Palley / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Частное (неполное) солнечное затмение. Фото: Rob Arnold / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Кольцеобразное солнечное затмение. Фото: Donal Husni / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Полное солнечное затмение. Фото: Stuart Palley / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Частное (неполное) солнечное затмение. Фото: Rob Arnold / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Во время полного солнечного затмения невооруженным глазом можно увидеть корону Солнца, — она вспыхивает, словно лучистый ореол, вокруг полностью закрытого Луной диска (в момент полной фазы).

Помимо этого, за мгновение до наступления полной фазы и сразу по ее окончании люди наблюдают яркую вспышку последних или первых солнечных лучей вокруг скрытого диска. Это астрономическое явление известно как Бриллиантовое кольцо (Diamond ring).

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года начнется в 11:07 по местному времени над южной частью Тихого океана и пересечет Северную Америку, пройдя над Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой. Дольше всего это астрономическое явление можно будет наблюдать вблизи мексиканского города Торреон — продолжительность составит четыре минуты и 28 секунд.

Неполную фазу также смогут увидеть жители некоторых районов Западной Европы. Россию и страны СНГ траектория полного или хотя бы частного солнечного затмения не затронет.

Camilo Freedman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Значение затмений в астрологии

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года может повлечь за собой переломные моменты в жизни людей, поскольку закрывает «коридор» этих астрономических явлений, рассказала «360» бакалавр астрологии Марина Талиашвили.

Коридором называют короткий промежуток времени между лунными и солнечными затмениями. В 2024 году он проходил с 25 марта по 8 апреля, затронув ось двух зодиакальных знаков — Овна и Весов.

«Однако значение коридора и затмений в целом переоценено, так как это приобрело довольно массовый характер. Астрологи говорят, что затмения сильно влияют абсолютно на всех людей. Хотя это действительно трансформационный период, затрагивает он далеко не все знаки зодиака», — предупредила эксперт.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Так или иначе, полное солнечное затмение — астрологически значимое событие. Его энергия влечет за собой порой радикальные, неожиданные и судьбоносные изменения в различных сферах жизни.

По словам астролога, предстоящее затмение в знаке Овна и Весов в основном затронет романтические, дружеские и деловые отношения, а также проверит некоторые зодиакальные знаки на прочность в управлении финансов.

Собеседница «360» рекомендовала темпераментным людям быть постоянно начеку — аккуратно общаться с окружением, постоянно думать о своей безопасности и не нарываться на конфликты.

«Ось „Овен — Весы“ затрагивает в целом отношения как к себе, так и к романтическим и деловым партнерам. Она всегда отвечает за взаимоотношения с людьми. Напомню, этот период может быть довольно травмоопасным. Например, вспыльчивые и психически нестабильные люди могут получить за любое косое-кривое слово, а неаккуратные водители — попасть в неприятную ситуацию на дорогах», — обратила внимание Талиашвили.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Что нужно делать во время затмения солнца

Тихое наблюдение

По мнению астролога, самое оптимальное занятие в период коридора затмений — это тихое и спокойное наблюдение. С 25 марта по 8 апреля, вне зависимости от знака зодиака, человеку следует обращать особое внимание на изменение окружающего пространства, не предпринимая при этом никаких значимых действий.

Посмотрите, что происходит с людьми вокруг, как они поступают, общаются и в целом реагируют на взаимоотношения. В это же время жизнь часто может подкидывать судьбоносные уроки, на которые не стоит закрывать глаза, добавила эксперт.

Нужно тщательно заниматься анализом, рефлексией и отвечать самому себе на вопрос: что нам хочет дать пространство? Если что-то или кто-то уходит из вашей жизни, значит, пришло время. Просто наблюдайте, что происходит, и не старайтесь тянуть что-то назад или усиленно цепляться за старое. Марина Талиашвили астролог

Избавление от всего лишнего

Помимо тихого наблюдения за окружением, собеседница «360» посоветовала избавиться от всего лишнего в жизни. В этот список астролог включила не только старые вещи, которые «превратились в хлам» и просто занимают место в шкафу, но и отношения с теми, с кем давно нет желания встречаться или общаться.

«Советую навести дома порядок и выбросить все лишнее. Причем сделать как физически, так и ментально с помощью работы над собой. Если вы понимаете, что с каким-то знакомым на протяжении года не было никаких точек соприкосновения, его нужно отпустить. Даже если в прошлом вы дорожили общением», — отметила эксперт.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Что запрещено делать 8 апреля 2024 года

Полное солнечное затмение 8 апреля выпадает на период новолуния. В это время астролог рекомендовала не делать ничего активного, не принимать кардинально важных решений в условиях стресса, не ввязываться в конфликты и не разжигать их с новой силой, если инициатором выступил другой человек.

«В идеале нужно просто переждать. Во время коридора затмений с 25 марта по 8 апреля не советую начинать какие-либо новые дела или, наоборот, резко что-то заканчивать. Не стоит внезапно разрывать романтические отношения, уходить с работы, прерывать деловые контакты. Даже если все ведет именно к этому. С 9 апреля уже можете делать все то, что отложили на время затмений», — уточнил Талиашвили.

Также, по ее мнению, во время коридора затмений и его «пика» — полного солнечного затмения — не стоит заключать брак.

Частное солнечное затмение в октябре 2022 года в Индии. Фото: Javed Dar / XinHua / Global Look Press

Советы знакам зодиака на период солнечного затмения 8 апреля 2024 года

Астролог уточнила, что в период коридора затмений некоторые знаки зодиака в большей степени ощутят внешние изменения и внутреннюю трансформацию. Сила воздействия напрямую зависит от индивидуального положения энергетических точек и лунных узлов в гороскопе, поэтому представителям одних стихий в это время стоит ожидать судьбоносные события, а другим — незначительные перемены.

Марина Талиашвили поделилась с «360» общим прогнозом для знаков зодиака на 25 марта — 8 апреля.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Огненные знаки зодиака (Овен, Стрелец, Лев)

Если полное солнечное затмение выпадает на значимые точки гороскопа у людей с зодиакальным знаком Овен, то оно может привнести достаточно серьезные личностные изменения. Люди с этим знаком зодиака могут почувствовать сильную тягу к внешним или внутренним переменам.

Астролог допустила, что некоторые Овны решатся на кардинальное изменение своего тела — активно займутся спортом или сделают пластическую операцию, о которой давно задумывались.

Телеканал «360»

Стрельцов, по словам собеседницы «360», ждут незначительные перемены в отношениях к семье, личному творчеству и увлечениям. Стрельцы-родители в период коридора затмений смогут наладить отношения с детьми, а те, кто еще не завел ребенка, в скором времени решатся на пополнение.

Некоторые представители этого огненного знака зодиака, наконец, порадуют своего внутреннего ребенка — займутся любимым делом, которое по каким-то причинам постоянно откладывали.

Телеканал «360»

Представителей «царского» знака зодиака ждут изменения в сфере путешествий и отдыха. Некоторые Львы решат взять паузу от бесконечной суеты и дадут себе немного отдохнуть. Время, полностью посвященное себе, благоприятно скажется на жизни.

Другие Львы, вероятно, могут отправиться в незапланированный отпуск, где произойдет ситуация, которая полностью изменит их как человека. Менее авантюрные Львы начнут копить на поездку мечты, тщательно планируя путешествие.

Астролог не исключила, что многие люди всерьез задумаются о переезде, но окончательное решение о смене жительства стоит отложить до 9 апреля.

Телеканал «360»

Земные знаки зодиака (Телец, Дева, Козерог)

Во время коридора затмений Тельцов ждет раскрытие тайн. Возможно, некоторые представители этого земного знака узнают чей-то секрет либо по стечению обстоятельств кто-то из окружения раскроют их самую сокровенную тайну.

Астролог порекомендовала Тельцам с 25 марта по 8 апреля полностью погрузиться в себя: поработать над своими страхами, подсознанием и личностью.

Телеканал «360»

Девы, по словам собеседницы «360», пройдет через действительно серьезные трансформации в духовном плане. Некоторые могут быть даже кризисного характера. Изменения в основном будут связаны с телом и физическим здоровьем.

Есть вероятность, что некоторые представители этого земного знака могут получить незначительные травмы. Их следует воспринимать как знак судьбы — значит, человек идет не своей дорогой и ему следует что-то изменить в жизни, объяснила астролог.

Телеканал «360»

Козерогам пообещали изменения в сфере семейных отношений и недвижимости. Астролог рекомендовала представителям этого знака самостоятельно или с помощью специалиста проработать отношения с родителями, если в общении есть какой-то разлад или неразрешенный конфликт.

Те Козероги, у кого в семейных и родственных отношениях все замечательно и ничего не беспокоит, могут задуматься о покупке или продаже недвижимости. Некоторые представители этого земного знака, как и Львы, начнут поглядывать в сторону переезда.

Телеканал «360»

Воздушные знаки зодиака (Близнецы, Водолей, Весы)

Близнецов ждут изменения в сфере дружеских отношений и коммуникации. Некоторые окружающие люди могут проявить себя таким образом, что Близнецы поймут: человек недостоин их внимания.

У других Близнецов может произойти все наоборот: человек, с которым они поддерживали не очень тесное общение и мало доверяли, станет верным и дорогим другом.

Телеканал «360»

Водолеям период коридора затмений не принесет значительных изменений в жизни. Тем не менее некоторых представителей этого воздушного знака ожидают незначительные перемены в сфере контактов, общения и родственных связей.

Некоторые Водолеи, в зависимости от того, насколько тесные отношения, смогут из разговоров с близкими узнать что-то новое. Вероятно, собеседники на подсознании подскажут, как разрешить ту или иную ситуацию.

Телеканал «360»

У Весов будут изменения, связанные с партнерством, отношениями и браком. В этом случае, по словам астролога, к сожалению, рвется там, где тонко. Поэтому если у некоторых представителей этого знака есть явный разлад в отношениях, то коридор затмений усугубит его.

Весы, которые ощущают себя счастливыми с партнером, убедятся, насколько им повезло с близким человеком. Другие же могут осознать, что им лучше быть одинокими.

Телеканал «360»

Водные знаки зодиака (Скорпион, Рыбы, Рак)

Скорпионов ждут изменения, связанные с заботой о себе, хроническим здоровьем и бытом. Собеседница «360» привела пример: если у человека давно болит колено, то в период затмения оно «выстрелит» и начнет беспокоить еще больше. Тогда многим Скорпионам придется осознать, что откладывать поход ко врачу уже нельзя.

В целом с 25 марта по 8 апреля тело представителей этого водного знака будет постоянно подсказывать и намекать, где его нужно «подлатать», уточнила астролог.

Телеканал «360»

Представителей знака Рыбы ждут различные изменения в сфере финансов и достатка. По мнению астролога, в период затмения Рыбы должны четко проанализировать отношение к деньгам и заработку.

Например, если человек не доволен своим доходом, то он сможет наконец понять, что именно мешает получать больше. Некоторые Рыбы могут сменить сферу деятельности, другие — найти дополнительный источник дохода.

Телеканал «360»

Похожие изменения в сфере карьеры и реализации ждут Раков. Коридор затмений может «подарить» некоторым представителям этого знака повышение или огорчить увольнением.

Однако есть вероятность, что последнее даст толчок на пути к карьерным изменениям: Раки найдут свое призвание и раскроют потенциал в абсолютно другой специальности.

Телеканал «360»