Интересное 14 марта 2024, 14:48 Ночь посреди дня. Главное о полном солнечном затмении 8 апреля 2024 года Эзотерик Шмелев: люди со слабой психикой подвержены влиянию солнечного затмения Телеканал «360»

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В следующем месяце жители некоторых регионов нашей планеты смогут увидеть необычное астрономическое явление — полное солнечное затмение. На несколько минут посреди дня наступит кромешная темнота. Будет ли видно затмение в России, как за ним наблюдать и что оно может изменить в жизни людей — в материале «360».

Когда полное солнечное затмение в 2024 году

Полное солнечное затмение 8 апреля

Полное солнечное затмение, которое ожидается 8 апреля 2024 года, начнется над южной частью Тихого океана и пересечет Северную Америку, пройдя над Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой.

По данным NASA, если будет ясная погода, то первым местом в континентальной части Северной Америки, где можно будет наблюдать полное солнечное затмение, станет тихоокеанское побережье Мексики — примерно в 11:07 утра по местному времени.

Наибольшая продолжительность полного затмения составит четыре минуты 28 секунд вблизи города Торреон в Мексике. В большинстве мест вдоль центральной линии (траектории прохождения затмения) продолжительность полного спектра будет от 3,5 до четырех минут.

Завершится солнечное затмение на атлантическом побережье Ньюфаундленда в Канаде в 17:16 по североамериканскому времени.

К слову, по информации NASA, во время полного солнечного затмения температура в некоторых местах может опуститься примерно на пять градусов в зависимости от влажности и облачности в регионе.

Global Look Press

Солнечное затмение 2 октября

Следующее солнечное затмение люди смогут наблюдать лишь осенью — 2 октября 2024 года. Область наилучшей его видимости попадает в экваториальные и тропические широты Южного полушария.

В середине осени произойдет кольцеобразное солнечное затмение, при котором земную поверхность пересекает конус — продолжение лунной тени. Луна в этот период находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть светило.

Длительность октябрьского затмения составит семь минут 25 секунд. В кольцеобразном виде Солнце можно будет увидеть в Аргентине и Чили, а также в центральной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана. Частные (неполные) фазы затмения будут доступны для наблюдений в южных регионах Южной Америки и в прилегающих водах.

Солнечное затмение 8 апреля: будет ли видно в России

Ближайшая точка к России, где можно будет наблюдать солнечное затмение, — страны Западной Европы. К ним относятся Великобритания, Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Франция и Швейцарии люди смогут вживую увидеть необычное астрономическое явление.

Жители других европейских стран, России и СНГ, конечно, могут посетить те государства, где солнечное затмение можно будет увидеть вживую, однако это необязательно. Каждый год ведут прямую трансляцию, которая показывает затмение в режиме реального времени.

Затмение 8 апреля станет последним полным солнечным затмением, видимым на территории США в предстоящие 20 лет.

По данным аналитического центра Time and Date, россияне через два года, в 2026-м, смогут наблюдать полную фазу солнечного затмения. Наибольшая видимость, по прогнозам, будет на крупнейшем российском полуострове Таймыре, а также в Архангельске. Москвичи и жители Подмосковья тоже смогут наблюдать затмение, но оно будет частным.

Global Look Press

Как наблюдать солнечное затмение: основные правила

Не смотреть на солнце невооруженным глазом

Солнечный свет может легко повредить отдельные клетки сетчатки глаза. Как правило, неощутимая травма после «беглого взгляда» выглядит как небольшое яркое пятно, которое в зависимости от повреждения со временем либо исчезнет, либо останется навсегда.

Обычно при дневном свете радужная оболочка глаза сужается так, что небольшое, безопасное количество света проходит через хрусталик и попадает на сетчатку. Однако поверхность нашей звезды настолько яркая, что даже малейшая частичка его света способна повредить глаз.

Жители Санкт-Петербурга наблюдают за солнечным затмением в ноябре 2023 года. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Жители Санкт-Петербурга наблюдают за солнечным затмением в ноябре 2023 года. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Поэтому смотреть на любую фазу солнечного затмения (будь то полное или частное) необходимо только вооруженным глазом. Обычно для этого используют подручные средства — например, фотопленку, дискету, одноразовые 3D-очки или осколок стекла, заранее закопченный на огне с одной стороны.

Тем не менее даже с помощью фильтров долго смотреть на светило не рекомендуют, чтобы не повредить чувствительную сетчатку глаза.

Обычные солнцезащитные очки совсем не подходят для наблюдения за затмением. Слабое затемнение линз может статьи причиной повреждения и даже ожога сетчатки.

Истинные любители этого астрономического явления для наблюдений заранее покупают специальные очки или солнечный фильтр. Другие обходятся маской сварщика с 14-й степенью затемнения.

Жительница Новосибирска наблюдает солнечное затмение в 2008 году. Фото: Maxim Fedorov / Russian Look / Global Look Press Жители Мексики наблюдают солнечное затмение в специальных очках с фильтром. Фото: Francisco Canedo / XinHua / Global Look Press Жительница Новосибирска наблюдает солнечное затмение в 2008 году. Фото: Maxim Fedorov / Russian Look / Global Look Press Жители Мексики наблюдают солнечное затмение в специальных очках с фильтром. Фото: Francisco Canedo / XinHua / Global Look Press

Особое внимание к детскому здоровью

С возрастом естественный хрусталик глаза становится более мутным и желтым, что дает взрослому человеку немного больше защиты от солнца. Дети уязвимее, так как их хрусталики совершенно прозрачны. Через него проникает больше света и ультрафиолетового излучения, что делает сетчатку у малышей особенно восприимчивой к солнечному повреждению.

Безопасного времени, чтобы смотреть на солнце без защиты, не существует, сообщили специалисты американского центра по охране здоровья Health Matters. Для ребенка не подойдут подручные средства вроде фотопленки или слабого фильтра. Если родители все же разрешили своим детям посмотреть на необычное явление, то делать это можно только в специальных очках, желательно с сертификатом ISO 12312-2.

Время наблюдения не должно превышать 30 секунд, а очки лучше не снимать с ребенка в течение всего периода любований затмением.

Девочка из Индии наблюдает за солнечным затмением. Фото: IMAGO / Hindustan Times / Global Look Press Жители Мексики наблюдают солнечное затмение. Фото: Carlos Tischler / Keystone Press Agency / Global Look Press Девочка из Индии наблюдает за солнечным затмением. Фото: IMAGO / Hindustan Times / Global Look Press Жители Мексики наблюдают солнечное затмение. Фото: Carlos Tischler / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как затмения влияют на здоровье, психику и события в мире

Влияние солнечных затмений

Исследователи NASA со ссылкой на врачей заявили: солнечные затмения не сказываются на общем физическом состоянии или здоровье человека.

Тем не менее тема затмений окутана множеством мифов. Например, есть предположение, что беременным женщинам нельзя наблюдать за явлением, ведь это может навредить ребенку. Некоторые людей уверены, что при полных солнечных затмениях вредные лучи могут вызвать слепоту.

На самом деле, все это неправда.

«Будучи в миллион раз слабее света от самого Солнца, лучи коронального света (область с пониженными температурой и плазмой — прим. ред.) не могут преодолеть 150 миллионов километров пространства, проникнуть в земную плотную атмосферу и ослепить всех людей. Однако если вы наблюдали за Солнцем до начала полной фазы, сможете мельком увидеть блестящую солнечную поверхность. Это может привести к повреждению сетчатки, хотя типичная инстинктивная реакция человека — быстро отвернуться, пока не произошло серьезное повреждение», — объяснили ученые.

Солнечное затмение в Сальвадоре (Центральная Америка) в 2023 году. Фото: Camilo Freedman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Между тем на психику солнечные затмения действительно влияют, сообщил «360» эзотерик Сергей Шмелев. По его словам, отсутствие света даже на несколько минут вызывает волнение, стресс не только у людей, но и у животных.

«Солнце — это родоначальник всего живого. В момент его отсутствия активно ухудшается психофон, что может привести к разрушительным последствиям — например, к дракам на улицах, войнам… Человек, грубо говоря, психически страдает от подобного затмения и нажимает кнопку. Но самое плохое в этот период происходит только с теми, у кого уже есть какие-то психические заболевания», — уточнил эксперт.

Влияние лунных затмений

С научной точки зрения не существует доказательств того, что лунное затмение влияет на физическое или эмоциональное состояние человека. На психически здоровых людей фазы естественного спутника Земли не оказывают никакого воздействия.

«Это психосоматические эффекты, которые существуют только потому, что человек верит в них. Не может быть никаких возможных физических эффектов, вызванных затмениями, как лунными, так и солнечными», — констатировали ученые NASA.

Фото: IMAGO / Hindustan Times / Global Look Press

Но, как и с солнечными затмениями, во время лунных людям сложнее контролировать свое поведение, обращал внимание астролог Павел Глоба. В такие периоды аварии, конфликты и катастрофы случаются намного чаще, подчеркнул он.

Повышается уровень эмоциональной безответственности, и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. <…> Затмение — это очень тяжелая зона. Павел Глоба астролог

Что нужно делать в период солнечного затмения 8 апреля 2024

По словам эзотерика Шмелева, в период солнечного затмения лучше занять себя «информационной увлеченностью» — например, почитать книги, помедитировать. Главное в это время не обращать внимания на раздражители и быть эмоционально стабильным.

Вспыльчивым по натуре или страдающим любым слабым психическим отклонением людям в день солнечного затмения стоит как можно тщательнее контролировать свои эмоции и поведение. От работы «до упаду» собеседник «360» посоветовал отказаться.

IMAGO / Jose Aldenir / Global Look Press

«Если у вас назревает конфликт со второй половинкой в период солнечных затмений, то следует отложить выяснения отношений и ссоры на потом», — добавил собеседник «360».

Людям, увлекающимся эзотерическими практиками, Шмелев в это время порекомендовал работать с картами таро и рунами вне зависимости от фазы.