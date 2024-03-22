Эксклюзив 22 марта 2024, 17:06 «Не торопится то, что вечно». Как спокойно пережить коридор затмений — 2024 Эзотерик Шмелев: в период коридора затмений важно следить за своими мыслями Изображение сгенерировано с помощью нейросети Pixlr / Телеканал «360»

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Этой весной нашу планету ждут непростые и энергетически мощные две недели: с 25 марта по 8 апреля 2024 года продлится коридор затмений, усиливающий эмоциональность людей и напряженность в мире. Что скрывает это астрономическое событие и как его спокойно пережить, узнал «360».

Что такое коридор затмений и когда он в 2024 году

Коридором затмений называют период между солнечным и лунным затмениями. Обычно он продолжается две недели. В 2024 году это интересное астрономическое событие начнется 25 марта и закончится 8 апреля.

По мнению эзотерика Сергея Шмелева, коридор затмений с астрологической точки зрения — в первую очередь период программирования будущего. Помимо этого, эксперты называют 2024-й годом кармы: людям воздается за все, что они делали в последние восемь-девять лет.

Коридор затмений в этом случае подкрепляет и без того энергетически мощный високосный год, разыгрывая мини-репетицию «Страшного суда» в мировом масштабе. Она затронет политику, экологию, энергетику, законы.

«В эти дни крайне важно быть максимально ответственным. Вселенная устроена таким образом: что бы ни происходило, при правильной адаптации это работает нам во благо. В случае коридора затмений это самое прямое энергетическое обновление, которое поможет благоприятно повлиять на свое завтра», — уточнил эзотерик в беседе с «360».

Фото: Yuan Huanhuan / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Психолог и гипнотерапевт Анастасия Валуева напомнила «360», что предстоящий коридор затмения начинается чуть позже дня весеннего равноденствия — 20 марта. Энергия этого события, по ее словам, еще больше усиливает влияние астрономического события на людей и мир в целом.

«Равноденствие — период обновления, когда мы как раз можем настроиться на определенную волну трансформации. Более того, это время считают началом астрономической весны. Надо сказать, что весеннее равноденствие само по себе мощный энергетически заряженный день — как некое событие нулевой точки, когда начинается отсчет нового астрологического года», — рассказала она.

Какие затмения ожидаются с 25 марта по 8 апреля

Полутеневое лунное затмение 25 марта

Коридор затмений откроет полутеневое лунное затмение в ночь с 24 на 25 марта. По информации международного аналитического центра Time and Date, оно начнется в 07:53 по московскому времени, достигнет максимальной фазы в 10:12 и завершится в 12:32. Общая продолжительность явления составит чуть больше четырех часов.

Вживую наблюдать за затмением может будет в странах Западной Европы, Северо-Восточной Азии, в Австралии, Азии, а также на территории Северной и Южной Америки. В России частично увидеть астрономическое событие удастся жителям Магаданской области, Чукотки и Камчатки.

Полутеневое лунное затмение в Кашмире, 2019 год. Фото: Faisal Khan / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Полное солнечное затмение 8 апреля

Завершит период энергетически мощных перемен солнечное затмение 8 апреля 2024 года. Его длительность составит всего четыре минуты.

Наблюдать полное солнечное затмение смогут жители Мексики, США и Канады. К слову, вплоть до 2044 года это будет последнее полное солнечное затмение, которое можно будет увидеть в США.

Россияне, к сожалению, не смогут вживую насладиться красотой этого астрономического явления. Однако в 2026 году такая возможность выпадет населению крупнейшего российского полуострова Таймыр, а также Архангельска. Москвичи и жители Подмосковья тоже смогут наблюдать затмение, но оно будет частным.

Жители Мексики наблюдают за полным солнечным затмением в октябре 2023 года. Фото: Francisco Canedo / XinHua / Global Look Press Кольцеобразное солнечное затмение в Канаде. Март, 2024 год. Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press Жители Мексики наблюдают за полным солнечным затмением в октябре 2023 года. Фото: Francisco Canedo / XinHua / Global Look Press Кольцеобразное солнечное затмение в Канаде. Март, 2024 год. Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как влияют коридоры затмений

По словам Анастасии Валуевой, основная цель в период с 25 марта по 8 апреля — пересмотр прошлого опыта и взаимоотношений, а также переход на новый уровень баланса и гармонии.

«От этого астрономического события напрямую зависит самореализация человека в будущем», — подчеркнула психолог.

На здоровье и психику людей

Сложности коридора затмений заключаются в том, что люди становятся слишком чувствительны ко всем разговорам, действиям и происходящим вокруг ситуациям. Также возрастает количество конфликтов, причем зачастую они возникают буквально на ровном месте.

По словам исследователей из Royal Museums Greenwich, лунные затмения больше влияют на женщин, а солнечные — на мужчин. Некоторые люди чувствуют серьезное напряжение за два-три дня до затмения и после. Кто-то жалуется на критические проблемы со сном, отмечает агрессивное и даже жестокое поведение со стороны окружения.

Эзотерик Шмелев согласился, что астрономическое явление может влиять на психику и здоровье людей. Он уточнил, что наиболее нестабильными в плане поведения и общения становятся люди с психическими отклонениями и обладатели вспыльчивого характера.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

К слову, Луна на время коридора затмений будет «в соединении» с жесткой планетой Кету, которая отсекает все, что препятствует духовному росту человека. Людям в этот период может стать больно как душевно, так и физически.

Многим предстоит принимать неудобные решения и рисковать, а нерешительные должны стать смелыми, чтобы пережить эти две недели без потерь.

На напряженность в мире

В мире в период коридора затмений может быть неспокойно: есть вероятность резких перемен, затухания одних конфликтов и возникновения новых.

Серьезные проблемы ждут людей в сфере защиты прав, в борьбе с реальными и мнимыми врагами.

Что делать в период затмений: советы эзотерика

Все эмоции усиливаются во время коридора затмений, обратил внимание Сергей Шмелев. Негативные мысли и чувства могут брать верх над позитивными — и наоборот. Обычно люди в этот период становятся излишне эмоциональны и вспыльчивы, легко разгораются разного рода конфликты — от личных до мировых.

Но возможно и обратное: у некоторых возникают апатия и депрессия, случается полный упадок сил.

«Очень важно следить не только за своими словами и действиями, но и мыслями. Многим известно выражение: мысли материальны. Так вот, невидимые на первый взгляд порталы в наше будущее будут открывать или, наоборот, закрывать человеку дороги к личному счастью и благополучию. Основное и главное в этот период — быть максимально спокойным», — подчеркнул эксперт.

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Некоторых людей из окружения эзотерик порекомендовал отпустить на период с 25 марта по 8 апреля, то есть «убрать» на энергетическом уровне из жизни и даже мыслей. Важно за эти две недели по максимуму отпустить прошлое, которое висит тяжелой ношей.

Если в коридор затмений вы обретете новое знакомство или улучшите отношения с друзьями, партнером или близкими, то эти люди останутся с вами на долгие годы. Когда вы уже поняли, что многое в жизни делаете не так, и постоянно отдаете кармические долги, то коридор затмений — самое точное время исправить это. Сергей Шмелев эзотерик

Шмелев назвал коридор затмений школой с кратковременным переобучением. Если возле школьников всегда находятся их учителя, то в период коридора затмений рядом с каждым человеком — высшие силы в лице ангелов-хранителей, посылающих множество судьбоносных знаков.

«Нам важно понять и расшифровать эти знаки, чтобы правильно поступить в какой-либо ситуации и, говоря простыми словами, сдать экзамен. Не торопится то, что вечно, торопится только человек в искушениях и страстях. Работайте, совершенствуйте свой мир — ваше завтра только в ваших руках», — напомнил собеседник «360».

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Чего лучше избегать во время коридора затмений в марте-апреле 2024 года

Самыми сложными в весеннем коридоре затмений будут три даты: 25 марта — начало, 1 апреля — «экватор», 8 апреля — окончание этого астрономического явления. В эти дни особенно опасно поддаваться эмоциональным качелям.

По мнению эзотерика, в такой период нельзя пропускать любые судьбоносные знаки, которые человеку посылает Вселенная. Они могут оказаться тем самым ключом к решению какой-либо давней проблемы.

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Советы, чтобы прожить коридор затмений в спокойствии и без форс-мажоров

— избегать большого скопления людей;

— не брать кредиты на большие суммы;

— не совершать крупные спонтанные покупки;

— не перекладывать ответственность за решение проблемы на другого человека;

— менять место работы на эмоциях и принимать важные решения на горячую голову.