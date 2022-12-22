22 декабря 2022, 18:58
Ядерная триада России готова к стратегическому сдерживанию. Что это такое?
Политолог Костикин: ядерная триада гарантирует суверенитет России
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада России поддерживается на уровне, который гарантирует стратегическое ядерное сдерживание. При этом отечественное вооружение, по словам главы ведомства, современно более чем на 90%. «360» отвечает на главные вопросы о ядерной триаде.
Что такое ядерная триада?
Ядерная триада — стратегические вооруженные силы, в которых ядерный запас разделен между тремя типами вооружений: наземного, воздушного и морского базирования. Обычно она представлена межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами и атомными подводными лодками.
Зачем нужна ядерная триада?
Принцип распределения стратегического ядерного запаса между авиацией, флотом и силами наземного базирования нужен для того, чтобы противник одним ударом не уничтожил все ядерное оружие. К тому же ядерная триада гарантирует, что сама страна сможет эффективно использовать свое ядерное оружие, объяснил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
«Ядерная триада — разделение арсенала, чтобы гарантированно осуществить доставку до объекта назначения. Например, самолет может не долетать, лодка — не доплыть, ракету могут сбить. А в совокупности что-то сработает», — сказал он «360».
Именно ядерная триада работает как механизм ядерного сдерживания: страны понимают, что нанести удар по территории такого государства нельзя, поскольку соответствующий ответ последует незамедлительно. Таким образом, наличие ядерной триады — одна из гарантий суверенитета страны-обладательницы.
«Военные действия не перешли на территорию Российской Федерации, то есть нас боятся. Испытания — международный торг, глобальная демонстрация наших возможностей, что будет, если возникнет угроза нашему суверенитету», — подчеркнул Костикин.
У каких стран есть ядерная триада?
Главные обладатели ядерной триады — Россия и США. Именно у этих стран наибольшее число соответствующих вооружений.
Общее количество вооружения, способного доставлять ядерные боеголовки, у России приближается к шести тысячам единиц, более полутора тысяч из них находятся в боевой готовности. Соединенные Штаты, по данным Federation of American Scientists, располагают чуть менее 5,5 тысячи единиц, 1,7 тысячи из них — в боевой готовности.
Также ядерная триада есть у Китая и Индии, однако общее число таких вооружений у них существенно меньше — 350 и 160 соответственно. Информации о том, есть ли орудия в боевой готовности, нет.
Из чего состоит ядерная триада России?
Авиационную часть ядерной триады России составляют три вида самолетов, которые могут доставлять ядерные боеголовки: сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-22М3, а также самый быстрый в мире турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
С земли ядерные боеголовки могут стартовать с ракетных комплексов «Воевода», «Тополь», «Тополь-М» и стратегического ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс».
Особое место в этом списке занимает межконтинентальная баллистическая РС-28 «Сармат», которая за счет своей скорости не поддается перехвату и не имеет ограничений по дальности полета. В США эту ракету уже назвали «Сатана-2». Российский посол в Вашингтоне заявлял, что Штатам она «очень не нравится».
По данным Lenta.ru, к 2030 году Россия планирует поставить на вооружение 50 новых ракет такого типа.
В составе отечественного флота за доставку ядерного вооружения отвечают атомные подводные лодки «Кальмар», «Дельфин» и «Борей». Также на Западе периодически вспоминают о «машине Судного дня» — секретной российской разработке «Посейдон», которая якобы может вызывать радиоактивное цунами.
Из чего состоит ядерная триада США?
В США, по данным FAS, число ядерного вооружения сокращается. Некоторые высокопоставленные военные всерьез обеспокоены, что арсенал страны существенно устаревает.
В 2017 году ТАСС писал, что из ракет наземного базирования Штаты располагают только межконтинентальными баллистическими Minuteman-III, максимальная дальность которых — 13 тысяч километров; расстояние от Москвы до Вашингтона почти в два раза меньше.
В воздухе стратегический ядерный арсенал США представлен бомбардировщиками B-52H Stratofortress и B-2 Spirit. Также в стране разрабатывали более современный и незаметный B-21.
Под водой у американцев есть трехступенчатая баллистическая ракета UGM-133 Trident II («Трезубец»), пуск которой производится с атомных подводных ракетоносцев.
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