Эксклюзив 22 декабря 2022, 18:58 Ядерная триада России готова к стратегическому сдерживанию. Что это такое? Политолог Костикин: ядерная триада гарантирует суверенитет России РИА «Новости»

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада России поддерживается на уровне, который гарантирует стратегическое ядерное сдерживание. При этом отечественное вооружение, по словам главы ведомства, современно более чем на 90%. «360» отвечает на главные вопросы о ядерной триаде.

1 Что такое ядерная триада? Ядерная триада — стратегические вооруженные силы, в которых ядерный запас разделен между тремя типами вооружений: наземного, воздушного и морского базирования. Обычно она представлена межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами и атомными подводными лодками.

2 Зачем нужна ядерная триада? Принцип распределения стратегического ядерного запаса между авиацией, флотом и силами наземного базирования нужен для того, чтобы противник одним ударом не уничтожил все ядерное оружие. К тому же ядерная триада гарантирует, что сама страна сможет эффективно использовать свое ядерное оружие, объяснил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. «Ядерная триада — разделение арсенала, чтобы гарантированно осуществить доставку до объекта назначения. Например, самолет может не долетать, лодка — не доплыть, ракету могут сбить. А в совокупности что-то сработает», — сказал он «360». Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» / Минобороны Именно ядерная триада работает как механизм ядерного сдерживания: страны понимают, что нанести удар по территории такого государства нельзя, поскольку соответствующий ответ последует незамедлительно. Таким образом, наличие ядерной триады — одна из гарантий суверенитета страны-обладательницы. «Военные действия не перешли на территорию Российской Федерации, то есть нас боятся. Испытания — международный торг, глобальная демонстрация наших возможностей, что будет, если возникнет угроза нашему суверенитету», — подчеркнул Костикин.

3 У каких стран есть ядерная триада? Главные обладатели ядерной триады — Россия и США. Именно у этих стран наибольшее число соответствующих вооружений. Общее количество вооружения, способного доставлять ядерные боеголовки, у России приближается к шести тысячам единиц, более полутора тысяч из них находятся в боевой готовности. Соединенные Штаты, по данным Federation of American Scientists, располагают чуть менее 5,5 тысячи единиц, 1,7 тысячи из них — в боевой готовности. Также ядерная триада есть у Китая и Индии, однако общее число таких вооружений у них существенно меньше — 350 и 160 соответственно. Информации о том, есть ли орудия в боевой готовности, нет.

4 Из чего состоит ядерная триада России? Авиационную часть ядерной триады России составляют три вида самолетов, которые могут доставлять ядерные боеголовки: сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-22М3, а также самый быстрый в мире турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Ту-160 «Василий Решетников» / автор фото: Кирилл Науменко / Викимедиа С земли ядерные боеголовки могут стартовать с ракетных комплексов «Воевода», «Тополь», «Тополь-М» и стратегического ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс». Особое место в этом списке занимает межконтинентальная баллистическая РС-28 «Сармат», которая за счет своей скорости не поддается перехвату и не имеет ограничений по дальности полета. В США эту ракету уже назвали «Сатана-2». Российский посол в Вашингтоне заявлял, что Штатам она «очень не нравится». По данным Lenta.ru, к 2030 году Россия планирует поставить на вооружение 50 новых ракет такого типа. Испытания ракеты «Сармат» / РИА «Новости» В составе отечественного флота за доставку ядерного вооружения отвечают атомные подводные лодки «Кальмар», «Дельфин» и «Борей». Также на Западе периодически вспоминают о «машине Судного дня» — секретной российской разработке «Посейдон», которая якобы может вызывать радиоактивное цунами.

5 Из чего состоит ядерная триада США? В США, по данным FAS, число ядерного вооружения сокращается. Некоторые высокопоставленные военные всерьез обеспокоены, что арсенал страны существенно устаревает. В 2017 году ТАСС писал, что из ракет наземного базирования Штаты располагают только межконтинентальными баллистическими Minuteman-III, максимальная дальность которых — 13 тысяч километров; расстояние от Москвы до Вашингтона почти в два раза меньше. В воздухе стратегический ядерный арсенал США представлен бомбардировщиками B-52H Stratofortress и B-2 Spirit. Также в стране разрабатывали более современный и незаметный B-21. B-52 Stratofortress / Викимедиа Под водой у американцев есть трехступенчатая баллистическая ракета UGM-133 Trident II («Трезубец»), пуск которой производится с атомных подводных ракетоносцев.