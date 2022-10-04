Общество 04 октября 2022, 15:00 Поделиться Telegram

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Viber «Посейдон» снова напугал Запад. Русской «машине Судного дня» приписывают способность вызывать радиоактивное цунами Военный эксперт Леонков: «Посейдон» не может вызвать «радиоактивное цунами»

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Разведка НАТО предупредила о том, что Россия якобы испытает «машину Судного дня» — беспилотный подводный аппарат «Посейдон», который способен нести боеголовки мощностью до 50 мегатонн. Об этом написало итальянское издание La Repubblica. Беспилотник якобы может вызвать радиоактивное цунами — именно этим пугают мировое сообщество. «360» рассказывает, почему это не так.

Итальянские журналисты рассказали об отчетах спецслужб НАТО, в которых сказано о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород» в Карском море. С нее якобы планируют запуск беспилотника «Посейдон», который «может вызвать радиоактивную волну, способную стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес».

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Российский аппарат не в первый раз вызывает переполох на Западе. La Rebubblica подчеркнуло, что спутники с инфракрасными датчиками не могут засечь передвижения «Посейдона», так как он почти не излучает тепла и двигается бесшумно, развивая скорость более 100 километров в час. Более того, у стран нет оружия, которое бы могло противостоять российскому подводному беспилотнику.

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«Судный день»

О «машине Судного дня» западная пресса написала еще в 2015 году — тогда на российском федеральном телевидении появились первые сообщения о создании беспилотной субмарины с шифром «Статус-6». Ее разрабатывали эксперты Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин».

О подлодке рассказывали мало, но было известно, что она может погружаться на глубину до одного километра, а примерная дальность хода составляет 10 тысяч километров при максимальной скорости в 190 километров в час.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «360», что до появления «Посейдона» в России не было подлодок, которые бы могли переносить заряды мощностью в 20-50 мегатонн. Новая машина решила этот вопрос.

Минобороны России

Настоящий ажиотаж вокруг «машины Судного дня» начался в 2018 году, его вызвали слова президента России Владимира Путина. Тогда он, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил о нескольких новых видах оружия в российской армии, в том числе и о беспилотном подводном аппарате нового типа.

Президент отметил, что новинка обладает высокой дальностью хода, способна погружаться на большую глубину и плавать со скоростью, превышающей скорости других подлодок, крейсеров и даже торпед. Эффективных средств противодействия российской разработке в мире нет до сих пор.

После этого британское издание Business Insider опубликовало статью о беспилотном комплексе «Статус-6», который способен переносить боеголовки мощностью до 50 мегатонн, что сравнимо с самым большим когда-либо приведенным в действие ядерным устройством «Царь-бомбой».

РИА «Новости»

Физик-ядерщик Рекс Ричардсон утверждал, что взрыв такого снаряда вызовет цунами, волна которого превысит отметку в 100 метров. Более того, по мнению западной прессы, при подводном взрыве ядерной боеголовки, в воздух поднимутся тонны зараженной радиацией воды, часть которой попадет в атмосферу и выпадет в виде радиоактивных осадков, заражая огромную территорию.

«Лос-Анджелес или Сан-Диего были бы особенно уязвимы для выпадения осадков из-за преобладающих на суше ветров», — пояснил Ричардсон.

«Радиоактивное цунами»

Алексей Леонков усомнился в том, что взорванный у чьего-либо побережья мегатонный снаряд способен вызвать цунами со стометровыми волнами. Если глубина океана у берега резко меняется, высоких волн не возникнет. Если же дно пологое, то появится достаточно высокая волна. Чтобы сделать ее стометровой, необходимо одновременно взорвать сразу несколько боеголовок рядом.

«Те же американцы взрывали достаточно мощные ядерные боеприпасы на одном из атоллов в Тихом океане. Но высокая волна там не поднималась, несмотря на то что атоллы имели пологий берег, и не смывала эта волна все, что есть на атолле», — уточнил военный эксперт.

Запуск ракеты «Сармат». Фото: Минобороны России

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин подчеркнул, что беспокойство американцев относительно радиоактивного цунами сильно преувеличено, так как они сами сделали очень многое, чтобы мировой океан стал непригоден для жизни.

«В 50-60 годы американцы произвели сотни ядерных взрывов в Тихом океане — и под водой и на различных островах — в рамках испытаний. Сейчас все пытаются списать на Фукусиму, но на самом деле они сами загадили Тихий океан куда более серьезно», — объяснил он.

Алексей Леонков добавил, что опасаться радиоактивных дождей из-за детонации каких бы то ни было снарядов под водой тоже не стоит. Алармистские настроения западной прессой военный эксперт счел абсолютно необоснованными.

«Такого эффекта, о котором говорится в публикации, или чего-то подобного Хиросиме или Нагасаки не будет. Будет нечто подобное аварии на Фукусиме: тогда достаточно много радиоактивной воды попало в океан, но за счет большого объема воды в нем она фактически была дезактивирована», — заявил Леонков.

Он напомнил, что на дне Тихого океана находятся несколько затонувших советских и американских атомных подлодок времен холодной войны — с заглушенными ядерными реакторами и боеголовками на борту. Тем не менее за все годы мировой катастрофы, которую когда-то также пророчили зарубежные СМИ, так и не произошло. Также не следует прислушиваться к паническим сообщениям и сейчас, так как они не имеют под собой оснований.

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