Экология 24 мая 2023, 00:08 Центр Вселенной. Как повышение температур скажется на статусе Москвы Эколог Рыбальченко: постепенное глобальное потепление скажется на Москве лучшим образом Pxhere

Читать 360tv в

Климатологи заговорили о переносе российской столицы из Москвы в Сибирь, если среднегодовая температура повысится на пять градусов. Одно дело перенести столицу номинально. Другое — сделать это грамотно, организовав логистический хаб и обеспечив должную безопасность. Предложившие перенос горячие головы сразу остынут при подсчете гигантского количества средств, которые уйдут на реализацию идеи. К тому же, город более теплая погода не испортит, если только повышение температуры пройдет постепенно.

Москва — Сибирь

Климатолог Алексей Кокорин заявил в беседе с РИА «Новости», что российскую столицу придется перенести в Новосибирск или Красноярск при росте мировой среднегодовой температуры на пять градусов. Если это действительно произойдет, то в стране все изменится, а в Москве будет невозможно жить.

Реклама

«Летом в Москве, наверное, станет нельзя жить. Не исключаю, что при наихудшем сценарии столицей станет Новосибирск или Красноярск. Но в целом такой вариант, конечно, возможен, но все равно маловероятен, — предположил он.

По словам климатолога, повышение температуры на пять градусов на планете произойдет примерно через несколько десятилетий. При этом из 10 лет восемь или девять будут аномально жаркими. Жить можно, но придется адаптироваться к новым условиям, констатировал Кокорин.

Pxhere

В марте миллиардер Олег Дерипаска уже предлагал перенести столицу России из Москвы в Красноярск. Он заверил, что рано или поздно это придется сделать.

В интервью телеканалу «Россия 24» бизнесмен пояснил свое предложение тем, что географически Сибирь находится в центре страны.

Такую же идею высказал глава Минобороны России Сергей Шойгу еще в 2021 году. В регионе, про его мнению, стоило бы возвести пять новых городов с населением до миллиона человек, сообщал РБК со ссылкой на оборонное ведомство.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — отмечал Шойгу.

Pxhere

Москва не перестанет быть столицей

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко предложил подумать, почему Адольф Гитлер во времена Великой Отечественной войны так рвался к Москве. Если Наполеон ничего не выиграл от того, что дошел до российской столицы, то диктатору Третьего рейха просто нельзя было сдавать Первопрестольную.

«Никогда не задумывались? Потому что Москва, кроме всего прочего, крупнейший транспортный хаб. Москва — столица, потому что финансовые, транспортные, логистические потоки идут через этот город», — пояснил он.

Люди, которые делают подобные заявления, должны знать теорию государственного управления. Также им нужно понимать функции столицы и в чем они заключаются. Это не только место расположения министерств и ведомств, отметил Рыбальченко.

От того, что вы перенесете ряд министерств и ведомств в Новосибирск, Москва не перестанет быть столицей. <…> Какая столица у Соединенных Штатов на самом деле — Вашингтон или Нью-Йорк? Спросите у любого, кто бывал в Америке. Илья Рыбальченко эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области

Единственный заложенный в переносе столицы смысл, как отметил Рыбальченко, — оборона. И то, это было актуально еще во времена Советского Союза. Ведь сейчас ракеты долетят куда угодно. Поэтому военного смысла в переносе столицы здесь нет, заверил он.

«Если вы представляете себе, как строилась вокруг Москвы система защиты, откуда брались бетонные кольца, <…> то поймете, какие миллиарды нужны не просто, чтобы перенести столицу, а чтобы действительно сделать эту столицу, защитить ее, организовать транспортные, логистические пути. <…> Ну и попробуйте это повторить в пустыне. Сумма, которая получится, конечно, охладит горячие головы», — констатировал эксперт.

Сайт мэра и правительства Москвы

В повышении среднегодовой температуры Рыбальченко не увидел ничего критичного. Он с иронией отметил, что в Москве перестанут промерзать дачи и легче будет запускать автомобили.

Речь идет о постепенном изменении климата. Потому что погода коснется в первую очередь флоры и фауны.

Значительное количество растений опыляют пчелы. Представьте, что пчелы иммигрируют. У нас начнется вымирание кормовой базы для всего остального, все погибнет просто от того, что улетят пчелы. Но если это будет происходить постепенно… Необходимо время на адаптацию. Теперь вопрос: а какое это отношение имеет к тем, кто предполагает перемещать столицу? Илья Рыбальченко

Если температура повысится, но постепенно, то в бытовом смысле в той же Москве будет комфортно. Город расположен в более холодной зоне, чем большинство европейских столиц. В начале февраля в Москве еще лежит снег, тогда как во Франции уже ходят в футболках. Пора бы уже восстановить равновесие, иронично подчеркнул Рыбальченко.

А вот Европе при повышении среднегодовой температуры придется реально предпринимать меры, заключил эксперт.