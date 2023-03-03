Общество 03 марта 2023, 19:10 Экономически бессмысленная маниловщина. Нужно ли переносить столицу в Сибирь Экономист Корнеев: переносить столицу в Сибирь экономически бессмысленно Красноярск / РИА «Новости»

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Миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести столицу из Москвы в Красноярск. На полях Красноярского экономического форума он заявил, что «рано или поздно это придется сделать». В 2021 году с похожей идеей выступал министр обороны Сергей Шойгу. «360» узнал, есть ли смысл лишать Первопрестольную статуса столицы.

Все дороги ведут в Москву

Москва не всегда была столицей России, с 1713 по 1918 год (кроме 1728–1730-х) административным центром был Санкт-Петербург. Но целесообразен ли такой сложный переезд?

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Предприниматель Олег Дерипаска в интервью телеканалу «Россия 24» аргументировал свое предложение в том числе тем, что Сибирь географически находится в центре России. Автор учебника «Управление ЖКХ», соавтор книги «Социальное благополучие человека: правовые параметры» Илья Рыбальченко не согласен с таким чисто географическим подходом.

«Нельзя просто ткнуть пальцем куда-то на карту, сказать: вот он, центр России, это неправильно. Если мы посмотрим на расположение транспортных потоков, если проанализируем так называемую связность дорожной сети, то есть возможность достичь столицы альтернативными способами, то увидим, что Красноярск абсолютно не в выигрышном положении», — объяснил он в разговоре с «360».

Поезд идет по Южному ходу (южной ветке) Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия / РИА «Новости»

Более того, подобное расположение столицы может быть опасным. Даже если вывести за скобки военные угрозы, предупредил эксперт, то в случае какой-то техногенной катастрофы такой город гораздо проще отрезать от остальной части страны, пусть он и будет в самом центре географически. Просто потому, что транспортная доступность невысока.

Сегодня Москва — ключевой центр с точки зрения движения людей, ресурсов, транспорта, документов и так далее. Перенос столицы в Красноярск недостаточно обоснован с точки зрения инфраструктуры региона, констатировал эксперт.

Лучше в деревню?

По мнению Рыбальченко, правильнее было бы перенести столицу в ближайший пригород, в условную «деревню за лесом», которая находится в комфортных экологических условиях. Ведь в большинстве случаев чиновники — это только «бэк-офис», способный функционировать удаленно.

Тем более что последние стратегии развития, одобренные президентом Владимиром Путиным, представляют собой переход к максимально цифровому государству, отметил эксперт.

«Наверное, целесообразно разгрузить Москву, да. Но какой смысл при этом перевозить чиновников столь монструозным образом в сибирский город, когда можно просто пересадить их в удобную ближайшую лесную деревеньку. И пусть там сидят комфортно, попивают молочко и выполняют свои дела. Мне такой путь решения кажется гораздо эффективнее», — подытожил Рыбальченко.

Москва / РИА «Новости»

Просто «маниловщина»

Экономически история с переносом столицы бессмысленна, подтвердил экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. Для этого в Сибири придется полностью создавать инфраструктуру, а главное, перевезти туда людей действительно непросто, заявил он «360».

«Чтобы перенести столицу в Красноярск, надо построить там половину Москвы, а зачем, какой в этом смысл? Экономического — никакого. Таскать туда-сюда административный аппарат и надеяться на то, что это каким-то образом отразится положительно на нашей экономике, политике или еще чем-то, — по-моему, это маниловщина», — резюмировал экономист.

А что думаете вы об инициативе Олега Дерипаски? Ждем ваши мнения в « Суперчате 360 ».