Мир 23 мая 2023, 07:08 Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь Климатолог Кокорин: если климат потеплеет на пять градусов, то столицу России перенесут

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Столицу России при повышении мировой среднегодовой температуры на пять градусов придется перенести из Москвы в Сибирь. Об этом РИА «Новости» сообщил климатолог Алексей Кокорин.

«Если это произойдет, то начнется другая жизнь. Летом в Москве, наверное, станет нельзя жить. Не исключаю, что при наихудшем сценарии столицей станет Новосибирск или Красноярск. Но в целом такой вариант конечно возможен, но все равно маловероятен», — сказал он.

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Климатолог отметил, что в ближайшие несколько десятков лет средняя температура на Земле поднимется до пяти градусов тепла.

«В этом случае из условно десяти лет восемь или девять окажутся аномально жаркими. Жить можно, но адаптироваться все равно придется», — добавил Кокорин.

Ранее климатолог предположил, что самым жарким годом в истории станет 2025-й или 2026-й.