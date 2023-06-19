Эксклюзив 19 июня 2023, 13:27 «Номер один в плане военных действий». Профессор объяснил, как возбудитель холеры мог попасть в Николаевскую область Профессор Чумаков допустил попадание холеры в Николаевскую область вследствие диверсии Unsplash

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Попадание возбудителя холеры в водоемы Николаевской области маловероятно. Однако если сообщение Минздрава Украины не фейк, то могла произойти диверсия, сообщил «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

«Нужно принять к сведению, но не особо доверять такой информации, потому что откуда бы вообще холере там взяться. Случаев холеры не было, а если бы вообще были, об этом стало бы известно, потому что не может просто так этот холерный вибрион появиться», — сказал он.

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Специалист объяснил, что возбудитель холеры очень чувствительный к большому количеству факторов. Если бы произошел случай заражения, и материал попал в сточные воды, то он не смог бы долго храниться в выгребной яме. Поэтому появление возбудителя холеры в водоемах из-за затопления территории после повреждения дамбы Каховской ГЭС Петр Чумаков посчитал маловероятным.

Саму по себе холеру он назвал крайне опасным заболеванием. Оно быстро протекает, но распознать инфекцию сразу трудно, поэтому можно упустить время. Однако хоть она и считается особо опасной инфекцией, лечить ее можно. По словам профессора, для этого используют антибиотики.

«Холера — номер один в плане военных действий, связанных с бактериологическим оружием. К этому надо относиться бдительно, потому что это может быть указанием того, что кто-то применил бактериологическое оружие», — сказал он.

Петр Чумаков сказал, что возбудитель холеры мог появиться в пробах воды вследствие диверсии или случайной утечки материала из биолабораторий, которые работали на Украине.

«Конечно, это очень тревожно, но вообще достоверность этого факта — что оно уже случилось — пока сомнительна. Тем более они не контролируют территории на левом берегу, как они могли об этом знать, а правый берег наводнение почти не затронуло», — сказал он.

Областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины объявил, что в пробах воды из пресных водоемов Николаевской области обнаружили холеровидный вибрион — маркер наличия холерного вибриона.