Общество 12 апреля 2023, 11:21 Более 200 патогенов опасных болезней обнаружили в украинских лабораториях Минобороны РФ обнаружило в украинских лабораториях 240 патогенов опасных болезней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобороны России обнаружило в украинских лабораториях 240 патогенов опасных болезней. В их числе — холера и сибирская язва, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в Совете Федерации.

«Обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать», — сказал Кириллов.

Реклама

Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что большая часть из них касается сибирской язвы и холеры. Он напомнил, что у России есть вакцины и лекарства против этих инфекций.

Как указал на заседании сопредседатель Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины Константин Косачев, всего США разместили за рубежом около 400 биолабораторий. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия подготовилась к отражению биологических угроз.