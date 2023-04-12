12 апреля 2023, 11:21
Более 200 патогенов опасных болезней обнаружили в украинских лабораториях
Минобороны РФ обнаружило в украинских лабораториях 240 патогенов опасных болезней
Минобороны России обнаружило в украинских лабораториях 240 патогенов опасных болезней. В их числе — холера и сибирская язва, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в Совете Федерации.
«Обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать», — сказал Кириллов.
Реклама
Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что большая часть из них касается сибирской язвы и холеры. Он напомнил, что у России есть вакцины и лекарства против этих инфекций.
Как указал на заседании сопредседатель Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины Константин Косачев, всего США разместили за рубежом около 400 биолабораторий. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия подготовилась к отражению биологических угроз.
Минобороны РФ
Реклама
Реклама