Экология 19 июня 2023, 11:12 Возбудитель холеры нашли после ЧП на Каховской ГЭС в Николаевской области Минздрав Украины сообщил о найденном в водоемах Николаевской области возбудителе холеры РИА «Новости»

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В пресных водоемах Николаевской области нашли холеровидный вибрион, который мог свидетельствовать о наличии возбудителя холеры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

«По результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона», — объявили специалисты.

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Пробы воды из реки Ингулец показали несоответствующее нормам содержание растворенного кислорода, железа, хлоридов и биологического потребления кислорода. В Днепро-Бугском лимане зафиксировали превышение предельно допустимого количества аммиака и возбудителя кишечной палочки, в реке Ингул — только кишечной палочки.

Дамба Каховской ГЭС получила повреждения 6 июня, произошел разлив воды из Каховского водохранилища. Погибли 35 человек. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на восстановление конструкций потребуется до года.