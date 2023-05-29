Экология 29 мая 2023, 00:47 Газовый детокс и пластиковая диета. На какой этап вышла Россия в борьбе за экологию Эксперт ОНФ Рыбальченко: лучший способ борьбы с пластиком — плазма и «пушка Фролова» РИА «Новости»

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Парниковые газы и пластик остаются главными угрозами мировой экологии. Для их нейтрализации Россия, как и другие страны мира, принимает определенные меры. Но если с выбросами и загрязнением воздуха страна действует в рамках Парижского соглашения по климату и Монреальского протокола о веществах, разрушающих озоновый слой, то для идею борьбы с выпуском сырья для пластика она не поддержала. Вместо этого власти предложили расширить ответственность бизнеса со сложно перерабатываемыми отходами. По мнению экспертов, идея правильная, но для нее нужно использовать современные технологии, которые есть в стране.

Почти двойное падение

Россия снизила объемы выброса парниковых газов на 46% с 1990 по 2021 год. С таким заявлением на Невском экологическом конгрессе в Петербурге выступила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что такие данные представил национальный кадастр.

«Продолжаем работу и в рамках Монреальского протокола, направленного на защиту озонового слоя», — добавила вице-премьер.

Обязательство по сокращению выбросов парниковых газов Россия проводит в рамках Парижского соглашения, которое вместе с другими странами подписала в 2015 году. Он пришел на смену Киотскому протоколу, в котором страна прекратила свое участие. Документ предусматривает ограничение повышения мировой температуры до двух градусов и поиска средств для достижения результата в 1,5 градуса.

С 2021 года в России действует Федеральный закон об ограничении выбросов парниковых газов. Он вводит специальное регулирование для предприятий и обязывает их владельцев ограничивать объем вредных веществ в атмосфере. Предельные показатели рассчитывают с учетом технологий, объема инвестиций, а также объема поглощенного газа лесами и другими экологическими системами.

РИА «Новости»

Крупнейшие компании, производящие более 150 тысяч тонн эквивалента углекислого газа, с этого года обязаны подавать отчетность с данными о выбросах, а также принятых мерах по сокращению объемов. В том числе путем реализации экологических проектов. С 2024 года отчитываться будут и предприятия, выбрасывающие более 50 тысяч тонн эквивалента углекислого газа в год.

Президент России Владимир Путин в октябре 2021 года заявил, что экономика должна достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Речь идет о полном прекращении выбросов углекислого газа и его аналогов. В качестве еще одного шага для выполнения этой задачи российский лидер подписал закон об эксперименте с введением квот по выбросу парниковых газов на предприятиях Сахалина. Тех, кто выйдет за установленные пределы, оштрафуют. Программа продолжится до 2028 года, но власти региона пообещали выйти на углеродную нейтральность уже через два года.

Подход к пластику

Россия не поддержит инициативу стран Запада, которые предложили прописать в международном Договоре о борьбе с загрязнением пластмассами борьбу с первичным сырьем. Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, в этом случае ущерб понесут предприятия.

Она напомнила, что ежегодно в мировой океан попадает до 12 миллионов тонн пластиковых отходов, что сравнимо с заполнением одного мусоровоза в минуту.

«Отказаться от применения пластика в таких сферах как медицина, промышленная безопасность или ЖКХ невозможно. Считаем, что бороться нужно с трудно перерабатываемыми или неперерабатываемыми отходам, а в качестве основного инструмента ввести институт расширенной ответственности производителей», — заявила вице-премьер.

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Абрамченко пояснила, что речь идет об обязательствах предпринимателей утилизировать пластиковую упаковку. В качестве еще одного шага она предложила ввести запрет на использование одноразовой посуды, пакетов и мешков из пластика на Байкале.

Утилизация будущего

Вести борьбу с пластиком необходимо, но кроме утилизации продуктов, которые уже есть, необходимо обязать предприятия переходить на производство биоразлагаемого материала, который природа может уничтожать самостоятельно. Об этом в беседе с «360» заяви эксперт ОНФ и Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

«Но это не полиэтилен и не полистирол, а более дорогие пластики, которые производить заводам и фабрикам невыгодно», — заявил он.

Отвечая на вопрос о способах утилизации сложных пластиков Рыбальченко ответил, что есть несколько способов, разбросанных по времени. Самые современные доказали свою эффективность, но пока особого распространения не получили.

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«Позавчерашний день — это сжигание или так называемая колосниковое сжигание мусора. Но если в пламя попадет пластик, то его радикалы выйдут вместе с дымом и соединятся в воздухе с кислородом, что приведет к появлению опасных диоксинов. Поэтому просто сжигать пластик нельзя», — рассказал эксперт.

К утилизации «вчерашнего дня» Рыбальченко отнес пиролиз. Это тоже сжигание, но без поступления кислорода, что делает уничтожение пластика безопасным.

«Такие заводы у нас уже есть. Но это тоже вчерашний день. Сами заводы небольшие и умещаются на обычной фуре. Их можно поставить на краю каждого мусорного полигона и они там все сожрут. Но у нас их не ставят. Ленятся», — заявил он.

Одним из самых современных технологий, которую эксперт считает важной для внедрения в России — это плазменные заводы по утилизации. Они есть в Японии и Азербайджане, а также в Израиле, где предприятие помогали возводить специалисты Курчатовского института.

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Технологией завтрашнего дня Илья Рыбальченко назвал детонационный парогенератор. Это уникальная разработка заведующего лабораторией горения и взрыва Института химии и физики РАН, профессора Сергея Фролова. Этот способ не имеет никаких выхлопов и не требует дальнейшего захоронения остатков .В честь создателя установку даже назвали «Пушкой Фролова»

Технология предусматривает, что в специальном контейнере смешиваются водяной пар и природный газ. Эта смесь взрывается и вызывает температуру около трех тысяч градусов. При такой температуре пластик распадается на атомы.

«Вверх идут углерод, водород и CH4 — это чистейший природный газ, который можно использовать для отопления или снова использовать для создания пластика. Вниз — жидкость соляная кислота, которая становится товаром, а все остальное спекается в крепкий камень, которым можно посыпать дороги и использовать в строительстве» — заявил Рыбальченко.

Он отметил, что опытный образец такой установки есть на Воробьевых горах в Москве. Вместе с запуском подобных технологий, а также открытия плазменных заводов Россия может окончательно поставить точку в борьбе с пластиком.