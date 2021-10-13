Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны должна достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Такое заявление он сделал в рамках пленарного заседания «Российской энергетической недели».

Владимир Путин отметил, что Россия планирует вывести экономику на углеродную нейтральность к 2060 году. В такие же сроки планирует вывести свою экономику Китай, а США и Евросоюз собираются достичь углеродной нейтральности экономики к 2050 году.

Поделился Владимир Путин и планами на производство сжиженного природного газа. К 2035 году Россия планирует увеличить его производство до 140 миллионов тонн в год. Такой уровень производства позволит стране занять 20% от объема мирового рынка. Президент добавил, что долгосрочная стабилизация на энергетическом рынке важна в нынешнее время.

Выступая перед собравшимися, российский президент также отметил, что в течение ближайших 25 лет доля углеводородов в энергетическом балансе мира может сократиться до 60-65%.

Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот. Об этом президент Владимир Путин также сообщил на пленарном заседании форума.