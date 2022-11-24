Экология 24 ноября 2022, 10:15 Российские компании начнут отчитываться за выбросы парниковых газов с 2023 года

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В РЭО рекомендуют начать готовить отчетность уже сейчас

Компаниям из сферы обращения с отходами уже следует начать готовить отчеты по выбросам парниковых газов, заявили в Российском экологическом операторе. Отчетность о выбросах парниковых газов необходимо предоставить до 1 июля 2023 года в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по компостированию, сжиганию твердых коммунальных отходов (небиологическая фракция) и захоронению твердых коммунальных отходов, которая сопровождается выбросами парниковых газов, эквивалентными 150 и более тысяч тонн углекислого газа (CO2). Вебинар на тему «Мониторинг и снижение выбросов парниковых газов в отрасли обращения с ТКО — новые требования законодательства и практика применения» состоялся 23 ноября на канале РЭО.

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«Указ Президента РФ от 04.11.2020 № 666 „О сокращении выбросов парниковых газов“ является основополагающим в данном направлении. В нем зафиксировано, что к 2030 году Россия должна снизить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. Кроме того, утверждена Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, а достигнуть углеродной нейтральности экономики планируется к 2060 году. В объемах общих выбросов по всем отраслям экономики сфера обращения с отходами занимает всего 4,7%, в том числе захоронение ТКО дает порядка 3%. При этом основное количество выбросов от захоронений ТКО (92,5 млн тонн CO2-экв.) представляет собой газ метан, который в 25 раз опаснее углекислого. По выбросам метана сектор отходов находится на втором месте, по данным Национального кадастра. В этой связи выбросы парниковых газов в сфере обращения с ТКО всегда будут находиться на контроле. Если говорить о сфере ТКО, то чем меньше мы будем захоранивать на полигонах, особенно органики, тем меньше выбросов парниковых газов будет от нашей отрасли, и тогда будет проще достигнуть углеродной нейтральности. Сейчас мы находимся в переходном этапе по регулированию выбросов парниковых газов, во многих нормативных правовых актах еще предстоит разобраться, а отчетность уже необходимо начать формировать. Для этого мы провели вебинар, на котором рассказали все важные подробности законодательства», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Как сообщил советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев, вебинар был проведен в целях оказания методологической помощи юридическим лицам и индивидуальным по вопросам выбросов парниковых газов, в первую очередь, новых требований законодательства по предоставлению отчетности по выбросам парниковых газов. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям уже сейчас следует изучить информацию по предоставлению отчетов, прочитать ряд законов, постановлений и приказов, все они находятся в открытом доступе.

Во-первых, это Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 02.07.2021 № 296-ФЗ. Он вводит понятие «регулируемые организации». Данный федеральный закон и принятые в его развитие нормативные правовые акты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти определяют, подпадают ли организации и индивидуальные предприниматели под требования об отчетности. Подпадание юридического лица или индивидуального предпринимателя в указанную категорию зависит от массы выбросов парниковых газов за отчетный год и от видов, осуществляемых производственных процессов и (или) хозяйственной и иной деятельности.

Во-вторых, Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов». В нем следует обратить внимание на раздел, посвященный расчету выбросов от видов деятельности по обращению с отходами. К ним относятся три раздела — «Захоронение твердых отходов», «Биологическая переработка твердых отходов» и «Сжигание отходов». Если вы ведете эти виды деятельности, у вас есть транспортные средства и объекты энергетики, то вам уже сейчас нужно примерно понять, как у вас формируется объем выбросов. Все отрасли, в том числе и ТКО, формируют эти показатели.

В-третьих, это перечень регулируемых видов деятельности, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 № 355 «О критериях отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям». Документ определяет, на кого распространяются новые требования законодательства, а также кто должен отчитываться уже с 2023 года. Относительно ТКО здесь следует отметить следующие виды деятельности: компостирование, сжигание ТКО (небиологическая фракция) и захоронение ТКО. Речь, согласно упомянутому ФЗ-296, здесь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, чья хозяйственная и иная деятельность сопровождается выбросами парниковых газов определенной массы: если выбросы, эквивалентны 150 и более тысяч тонн углекислого газа (CO2), то первый отчет (за 2022 год) нужно будет подать уже с 1 января 2023 года, если же они эквивалентны 50 и более тысяч тонн углекислого газа (CO2), то с 1 января 2025 года, и первый отчет здесь будет за 2024 год.

В-четвертых, форма отчетности, утвержденная постановлением Правительства РФ от 20.04.2022 № 707 «Об утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения реестра выбросов парниковых газов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Регулируемые организации в силу требований базового федерального закона обязаны начиная с 2023 года сдавать отчеты о выбросах парниковых газов до 1 июля года, следующего за отчетным, в определенном порядке и по определенной форме.

В настоящее время Минэкономразвития России ведет работу по созданию реестра выбросов парниковых газов, куда через личные кабинеты будет загружаться отчетность от регулируемых организаций. Реестр будет иметь статус государственной информационной системы.

Егоршев отметил важность обучения сотрудников компаний отрасли обращения с ТКО по вопросам регулирования выбросов парниковых газов как по программам высшего образования, так и программам дополнительного профессионального образования. Наличие квалифицированных сотрудников по вопросам выбросов парниковых газов и реализации климатических проектов позволит сделать существенные шаги в достижении целей сокращения выбросов парниковых газов и привлечении новых «зеленых» инвестиций в отрасль.