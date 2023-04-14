Деньги 14 апреля 2023, 00:46 (обновлено: 14 апреля 2023, 01:48) Золотник не мал, но дорог. Европейские элиты вынудят ЕС вернуть российские активы Экономист Зубец: Запад вернет России деньги из своего кармана, если активы утекут Украине РИА «Новости»

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Еврокомиссия признала, что после завершения украинского конфликта замороженные российские активы придется вернуть. Если ЕС использует средства для восстановления Украины, то столкнется с «высокими юридическими преградами». Запад уже понял: победа в битве с Россией руками ВСУ ему не светит, а переданные киевскому режиму средства в итоге придется возвращать из собственных кошельков.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец Надежность европейских стран под угрозой История [с возвращением средств] становится все более и более вероятной. Если бы Запад хотел изъять их и конфисковать — он бы давно это сделал. Сейчас идет падение суверенного инвестиционного рейтинга Европы. Если ряд государств конфискуют активы России, то их надежность сразу рухнет. У некоторых стран есть задолженность по ВВП — 100-150%. Обслуживание еще и нашей нанесет непоправимый ущерб их финансовой стабильности. Становится понятно, что победа Запада руками украинцев на поле боя не особо возможна. После острой фазы конфликта начнутся мирные переговоры. Если сейчас российские деньги конфискуют, то они уйдут на Украину. И их придется возвращать из собственных средств. Осторожность европейцев будет только увеличиваться. Максимум — они могут могут забрать проценты. Само тело долга останется и вернется в Россию через какое-то время.

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2 Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев Запас уступок кончился Я вас уверяю, Запад и сейчас думает [что может распоряжаться российскими активами как угодно]. Просто пришел момент, когда есть опасность получить ответный удар. Не понимаю, почему решили, будто бы он наступил только сейчас. Вполне возможно, из психологических соображений. Действительно, вопреки здравому смыслу, [мы] часто шли на уступки там, где можно было и не идти. И похоже, [в ЕС] наконец поняли, что все — запас уступок закончился. Чтобы деньги отдавать, [у них] не та культура. Брать — пожалуйста. Обещать — тоже можно. Но чтобы отдавать по-настоящему. <…> Они со слезами вынуждены признать, что может возникнуть ситуация, в которой отдавать придется. Например, мошенника поймали, и он начинает говорить: «Вы знаете, я вам не сегодня, а завтра отдам. Отдам обязательно. Но завтра». Из той же оперы песня.

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3 Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов Постоянная балансировка на грани невозможна Логика появления этого материала достаточно простая: невозможно постоянно идти на грани. Социальный консерватизм Германии плюс юридическая внутренняя гордость волей-неволей выводят этот маятник от непрерывной долбежки России по поводу 300 миллиардов. «Заберем навсегда и раздадим всему миру» не срабатывает. Поэтому, думаю, это закономерный процесс: постепенно, аккуратно накапливаются и появляются сигналы, которые нейтрализуют ту жесткую санкционную и иную агрессивную политику. В данном случае это как бы не официальная позиция властей Германии, а их юристов. И поэтому — удобная формула для манипулирования общественным мнением. Уверен, что <…> коллективное сознание европейцев волнуют все эти юридические беспределы, в которые полез Евросоюз. Они накладывают, прежде всего, негатив не на нас, а <…> на достаточно большой процент — 10-12% — богатых людей самого ЕС. И они совершенно точно понимают, что и у них абсолютно такие же проблемы могут быть. Думаю, появление таких материалов будет все чаще и чаще. Почему? Потому что, видимо, доходят сигналы. Волей-неволей все богатые люди, живущие в Евросоюзе, да и в любой точке земного шара имеют хорошие связи в политических кругах. Последние начали получать системные вопросы на тему: «Ребят, ладно, вы с Россией можете [бороться], потому что „потому что“. <…> А нам-то как? Инвестировать, вкладываться, что-то строить. <…> И нам тоже прилететь может когда-нибудь?» И вот эта нестабильность накладывает отпечаток. Pxhere Сигнал для стран ЕС Это сигнал не нам — он внутрисоюзный. Нам уже все давно сказали. А вот своим будут объяснять долго и нудно. Там просто не прокатит в чистом виде пропаганда. Они будут возвращать [деньги] не потому, что мы такие хорошие, а потому что вынуждены это сделать, чтобы защитить себя от наездов своих же богачей. Пока сотрясают воздух, но динамика понятна. <…> Проблема вращения 300 российских миллиардов, которые заморожены и отняты юридически, но с политическими обоснованиями, остается. Очевидно, что их будут возвращать не по причине того, что «Россия исправит свое поведение» или «закончится специальная военная операция». Их будут возвращать под давлением, чтобы самим выжить. Понятно, что и Россия создаст так называемый коллективный Восток, который будет пинать [Запад], потому что это не только российские инвестиции. <…> И в итоге все равно отдадут.