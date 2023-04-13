Деньги 13 апреля 2023, 14:36 Юристы посоветовали Еврокомиссии вернуть России замороженные активы Die Welt: Еврокомиссия поняла, что после СВО придется вернуть замороженные активы России РИА «Новости»

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Еврокомиссия сможет инвестировать замороженные российские активы в гособлигации и вернуть владельцам, когда спецоперация завершится. Об этом сообщила со ссылкой на неопубликованный документ юристов газета Die Welt.

Чиновники из Евросоюза решили направить все замороженные активы россиян, от яхт бизнесменов до государственных резервов, на восстановление Украины, но столкнулись с бюрократией.

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Несколько источников газеты сказали, что отследить их местонахождение непросто. Они так и не выяснили, например, где сохранили деньги Центробанка, ведь это не слитки золота, а разрозненные неидентифицируемые счета.

«В неопубликованном документе комиссия пришла к отрезвляющему выводу: замороженные резервы трогать нельзя, потому что однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России», — заявил автор статьи.

Юристы Еврокомиссии подготовили документ для переговоров со странами Евросоюза, в котором предложили инвестировать замороженные резервы в европейские государственные облигации под 2,6% годовых и отдавать выручку Украине. Они назвали эту меру чрезвычайной и рискованной, но юридически допустимой.

Конфисковать российские активы и использовать для восстановления Украины призвал президент Владимир Зеленский. Пользователи Twitter раскритиковали его за новую попытку получить больше денег. Они, по информации Nation News, предложили устроить переговоры, вместо того чтобы передавать киевскому режиму очередные миллиарды долларов.