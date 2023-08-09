09 августа 2023, 23:38
Рубль значительно ослабнет по отношению к доллару и евро осенью — СМИ
РИА «Новости»: рубль готовит новый «сюрприз», курс продолжит падать осенью
Слабеющий рубль готовит «сюрприз» для россиян, сообщило РИА «Новости». По мнению автора статьи, в ситуации с падением курса отечественной валюты много зависит от позиции правительства.
Финансовый аналитик Марк Гойхман заявил, что впервые с прошлого сентября Минфин планирует возобновить покупку валюты и золота на нефтегазовые свердоходы. По его словам, Центробанк выделит на эти цели около 40,5 миллиарда.
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«Речь о юанях. Однако за счет увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это укрепит не только китайскую валюту, но и другие по отношению к российской», — отметил собеседник агентства.
По его словам, курс рубля в любом случае изменится. Гойхман предположил, что в начале осени доллар будет стоить около 94-100 рублей, а евро — 100-108. Инвестиционный советник Юлия Кузнецова добавила, что американская валюта может вырасти до 120, а европейская — до 130 рублей.
Экономист Максим Чирков спрогнозировал укрепление национальной валюты. По его мнению, доллар постепенно подешевеет до отметки в 70 рублей.
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