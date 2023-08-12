Деньги 12 августа 2023, 01:26 Экономист объяснил, как спецоперация сдержала рост курса доллара Экономист Косой: спецоперация на Украине сдержала рост курса доллара Freepik

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Когда началась спецоперация и западные страны стали вводить антироссийские санкции, в РФ приостановился импорт. В итоге произошло резкое усиление рубля. Об этом сообщил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Его слова привело агентство Ura.ru.

Он отметил, что по курсу доллара Россия вернулась к показателям 2022 года. Однако ситуация в прошлом году отличалась, потому что на несколько месяцев в стране встал импорт.

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«Произошел невероятный отскок курса рубля вверх, которого ни один аналитик не прогнозировал, что мы выйдем на курс 50 с чем-то рублей за доллар. Но, тем не менее, это произошло именно в силу того, что у нас было невероятное положительное сальдо (остаток) торгового баланса», — сказал он.

Косой отметил, что на данный момент такого положительно остатка не зафиксировано. Девальвация рубля, начавшаяся весной 2022 года, выходит на показатели, на которые «должна была выйти».

По мнению экономиста, в обозримом будущем доллар прекратит расти. Центробанк России занимает особенную позицию, позволяющую «рублю свободно плавать». Благодаря этому экономика адаптируется к разным событиям.

«Понятно, что в какой-то момент произойдет отскок. Я не думаю, что реально в районе 110 рублей за евро зафиксируется курс. Я думаю, что он все-таки откорректируется вниз. Произойдет это в сентябре», — объяснил Косой.

Ранее, 11 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 99 рублей. Это впервые случилось с 25 марта прошлого года.