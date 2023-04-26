Деньги 26 апреля 2023, 00:45 Зарплата будет расти? Окладам россиян предсказали повышение Экономист Михайлов назвал рост окладов россиян «живым процессом» Pxhere

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В России с 2024 года повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Это позволит увеличить зарплаты 4,8 миллиона россиян, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Предпосылки для принятия этого закона безусловно есть, считает экономист, предприниматель Владимир Михайлов. В беседе с «360» он отметил, что с течением времени оклады растут, поскольку это живой процесс.

Увеличение МРОТ

Премьер России выступил на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан». Он напомнил, что по поручению главы государства Владимира Путина в стране с 1 января 2024 года еще раз проиндексируют МРОТ.

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Глава кабмина отметил, что с начала 2023 года этот показатель увеличился до 16 242 рублей. С 1 января 2024 года его снова проиндексируют, но уже на 18,5%. Это повысит зарплату 4,8 миллиона россиян.

Благодаря повышению МРОТ российские регионы приводят зарплату бюджетников в соответствие с майскими указами президента. Речь идет о сотрудниках, «которые трудятся в самых разных отраслях — от здравоохранения и социальной сферы до образования, науки, культуры», отметил Мишустин.

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В течение последнего года по поручению главы государства и прожиточный минимум поднимался дважды. Это происходило с 1 июня 2022 года и с 1 января текущего года. В результате, как отметил глава кабмина, показатель вырос более чем на 13,5%. Это помогло сохранить доходы 15 миллионов человек.

Уровень индексации МРОТ, а также иных составляющих, которые оказывают влияние на уровень реальных доходов россиян, должен быть опережающим и выше инфляции. На это неоднократно обращал внимание глава государства.

Предпосылки есть

Экономист, предприниматель Владимир Михайлов в беседе с «360» отметил, что предпосылки для принятия этого закона безусловно есть. Он пояснил, что сегодня идет инфляция, дорожает курс доллара, вместе с этим увеличиваются цены на продукты, товары, большинство которых Россия закупает за границей.

Также он отметил, что на рынке труда востребован ряд специалистов рабочих профессий, таких как сварщики, токаря, фрезеровщики, швеи и так далее.

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«Коль в этом секторе растет заработанная плата, будет расти везде», — отметил экономист.

Он пояснил, что рост окладов — это живой процесс и зарплата работников предприятий и организаций со временем меняется и растет.

«Оклады меняются, мы же помним когда заработанная плата была 150 рублей. В 1985–1986 году это было хорошо, а сейчас это ничто, так что и оклады меняются. Это живой процесс», — заключил собеседник «360».

Ранее помощник президента по экономике Максим Орешкин заявил, что в 2023 году зарплаты россиян покажут рост. По итогам апреля он составит 10% к апрелю 2022 года.