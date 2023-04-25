Деньги 25 апреля 2023, 17:21 Зарплаты 4,8 млн россиян вырастут на 18,5% с начала 2024 года Мишустин: повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты 4,8 млн россиян Pxhere

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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с января 2024 года позволит поднять зарплаты 4,8 миллиона россиян. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан», сообщил ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в стране с 1 января 2024 года еще раз проиндексируют МРОТ.

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«Но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 миллиона наших граждан», — подчеркнул Мишустин.

Он акцентировал внимание на том, что среди работающего населения не должно быть людей, которые «едва сводят концы с концами».

В начале апреля глава государства заявил, что реальная заработная плата в целом по России должна вырасти на 3–5%. По словам президента, важная задача страны — рост доходов населения и уровень благосостояния, сообщили «Известия».

Помощник российского лидера Максим Орешкин на просветительском марафоне «Знание. Первые» отметил, что доходы населения за год серьезно выросли. По итогам апреля зарплаты подскочили на 10%.