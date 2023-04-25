Деньги 25 апреля 2023, 22:41 Россиянам пообещали рост зарплат на 10% Помощник президента Орешкин: по итогам апреля зарплаты в России вырастут на 10% РИА «Новости»

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Зарплаты будут демонстрировать рост в 2023 году, по итогам апреля он составит 10% к апрелю прошлого года. Таким прогнозом помощник президента по экономике Максим Орешкин поделился на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Его слова привел ТАСС.

«В этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», — сказал он.

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Ранее министр экономического развития Максим Решетников прогнозировал рост реальных заработных плат на 5% на фоне низкой безработицы и конкуренции за кадры. По его словам, решающую роль в поддержке доходов населения играет адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, пенсий, социальных пособий и льгот.

Согласно поручению президента Владимира Путина, с 1 января 2024 года в России еще раз проиндексируют МРОТ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что после увеличения минимального размера оплаты труда на 18,5% с января 2024 года зарплаты значительно вырастут у 4,8 миллиона россиян.