Деньги 11 января 2024, 03:09 Россиянам рассказали, кому ждать увеличения выплат в феврале Экономист Иванова-Швец: пособия по безработице будут индексироваться каждый год Pixabay

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Пособия по безработице с 1 февраля начнут индексироваться ежегодно, заявила агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ранее она оставалась единственной соцвыплатой без фиксированного повышения.

Иванова-Швец напомнила, что в 2024 году в силу вступили поправки в закон, регулирующий размер пособий. Новый текст учитывает инфляцию и закрепляет индексацию выплаты, которая будет зависеть от роста цен.

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Эксперт подчеркнула, что правила выплаты останутся прежними: для ее получения необходимо иметь статус безработного, а максимальный размер можно будет получать только в течение 12 месяцев, после чего сумма будет сокращаться. Согласно нынешним расценкам, диапазон пособия составляет от 12,7 до 1,5 тысячи рублей.

С 1 января в России на 18,5% увеличился размер минимальной оплаты труда: обновленная сумма составила 19 242 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что повышение МРОТ увеличит зарплаты более 4,5 миллиона россиян и поспособствует росту других выплат, включая пособия по беременности и временной нетрудоспособности.