Эксклюзив 25 августа 2023, 12:12 Вопрос цен стал государственным. Производителей продуктов и ретейл рассудят власти Экономист Анфиногенов: государство должно вмешаться в вопрос роста цен Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Российские производители попросили розничные сети признать ослабление рубля основанием для роста цен и сократить срок их пересмотра до двух недель. Независимый эксперт рынка FMCG Александр Анфиногенов сказал «360», что в решение этой проблемы должно вмешаться государство.

Сложилась, по его словам, непростая ситуация. Даже в «спокойные времена» розница старалась с конца августа — начала сентября поднять цены на продукты, чтобы потом отыграть на новогодних скидках.

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«Сейчас в свете того, что и курс рубля [изменился], и затраты на логистику возросли, стараются использовать сложившуюся ценовую конъюнктуру. Но тут вопрос становится по большому счету государственным», — объяснил специалист.

Ретейлеры призвали повысить розничные цены на продукты из базового набора, такие как мука, молочная продукция, хлебобулочные изделия, крупы, мясо. Александр Анфиногенов заявил, что нужны волевые решения властей. Вопрос введения государственного регулирования ценообразования, по его словам, назрел давно, но теперь встал еще острее.

«Должны решить проблему до Нового года, потому что рынок рынком, но нельзя пускать это на волю продавцов. Ситуация такая, что все равно наибольшую часть денег зарабатывают сети, а не сами производители», — сказал он.

Производители обратились в Межотраслевой экспертный совет, сообщили «Известия». Они обосновали необходимость повышать цены чаще и напрямую увязать их с курсом валют тем, что из-за падения рубля пшеница уже подорожала на 16%, а растительное масло на 8%.