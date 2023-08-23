23 августа 2023, 14:57
Россиянам пообещали скорое снижение цен на мясо
Замглавы Минпромторга Евтухов: мясо подешевеет с окончанием шашлычного сезона
В России произошел сезонный рост цен на мясо. В сентябре с окончанием шашлычного сезона оно снова подешевеет, заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его процитировал ТАСС.
«В сентябре также ожидается и снижение цен на мясо — в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона», — сказал он.
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Рост цен обсудили на совещании с участием Минсельхоза и отраслевых ассоциаций. Общественная потребительская инициатива пожаловалась в ФАС на синхронное и необоснованное, на их взгляд, подорожание мяса индейки и кур. «Царьград» сообщил, что антимонопольщики начали проверку.
Традиционное повышение расценок на продукты произойдет в конце года, предупредил экономист Алексей Зубец. Летом, по его словам, инфляция ниже из-за появления на рынке сезонных овощей и фруктов, но в четвертом квартале цены снова подскочат.
Сельское хозяйство
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Инфляция
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