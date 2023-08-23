Деньги 23 августа 2023, 09:03 Детские смеси NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber в России подорожают Nestlе с сентября повысит цены на молочные смеси и детское питание на 9% Ute Grabowsky/PHOTOTHEK/globallookpress

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Из-за девальвации рубля в России на 9% подорожают молочные смеси, детское питание, готовые завтраки и напитки из какао от компании Nestlе. Отпускные цены подскочат с сентября, сообщил «Коммерсант».

Российские ретейлеры получили оповещение от Nestlе о росте отпускных цен с 4 сентября. На 9% подорожают молочные смеси и детское питание NAN, Nestlе, Nestogen, Gerber, готовые завтраки Nesquik, «Хрутка», Cosmostars, растворимые напитки с какао. Компания объяснила рост цен резким ослаблением рубля, на 30% с начала 2023 года, подорожанием сырья и падением спроса из-за спада рождаемости.

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В отличие от других иностранных компаний Nestle в 2022 году не стала полностью сворачивать бизнес в России, несмотря на обращение президента Украины Владимира Зеленского к главному исполнительному директору Марку Шнайдеру. Она лишь закрыла бутики Nespresso и сократила ассортимент.