Эксклюзив 06 февраля 2024, 15:03 «Уже идет». Россиянам объяснили, в каком случае прекратится рост цен на шоколад Эксперт по рынку ретейла Карпов: шоколад в России уже начал дорожать РИА «Новости»

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Поставщики какао-бобов предупредили о грядущем росте цен на шоколад почти на треть. В России десерт уже начал дорожать. Вслед за лидерами изменят расценки небольшие производители, но в будущем повышение может остановиться, заявил «360» эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Неизбежное подорожание

«В принципе, рост цен на шоколад уже идет. Просто у всех разная маркетинговая стратегия. Производители понимают, что если начать повышать цену, то потребитель переориентируется на продукцию конкурентов, которые еще не подняли ее», — сказал он.

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По словам Андрея Карпова, ситуация отличается от одной компании к другой. Дело в том, что они использовали разные продукты на основе какао-бобов, закупали сырье у разных поставщиков и закладывали разную динамику цен на шоколад.

Более уверенно чувствуют себя, как правило, компании-лидеры, которые имеют своего потребителя, который выбирает, прежде всего, например, по бренду. Понятное дело, что они не поднимают неразумно на какие-то более высокие цифры. Когда начинается рост цен у лидеров рынка, за ними начинают подтягиваться все остальные участники. Андрей Карпов

Рост цен, по словам специалиста, стал общей тенденцией для всех производителей шоколада. Однако Андрей Карпов не стал называть конкретную планку.

«Пока сложно сказать, каким будет подорожание. Еще с конца прошлого года поставщики начали уведомлять о том, что цены на шоколад могут начать расти из-за того, что какао-бобы подорожали, это тенденция на мировом рынке», — заявил он.

Заморозка вместо снижения

Специалист не уверен, что цены снизятся до прежнего уровня. Но он не исключил такую возможность.

«Не факт, что цены упадут до прежних значений. Все зависит от того, каким будет рост цен на эту продукцию. Но если произойдет заметное падение цен на какао-бобы в мире, то некоторое снижение цен на продукцию вполне может быть», — объяснил он.

Андрей Карпов заявил, что расценки на готовый продукт зависят не только от стоимости какао-бобов, но и многих других факторов. Например, логистики и курса валют. По его словам, производители, как правило, заранее планировали повышение цен с учетом издержек. Если ситуация изменится в лучшую сторону, вместо снижения цен отменят одно из повышений.

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«Просто у нас что ни год, все время происходят какие-то катаклизмы. То логистика дорожает, то рубль падает. Поэтому зачастую получается так, что производитель не поднимает цены под каждый момент, а закладывает, как правило, изменение цен в течение года в среднем два раза. Значит, единственное, он может отменить какое-то подорожание, если произойдут другие тенденции», — сказал он.

В качестве примера Андрей Карпов привел ситуацию с ростом цен на продукты в 2023 году. Осенью рубль подешевел, но потом укрепился, и вслед за ним цены стабилизировались — не случилось сильного подорожания. Специалист объяснил, что производители ожидали ставку 100 рублей за доллар и заложили ее в прогнозируемые расходы, но фактически доллар опустился до 90 рублей.

Поэтому в конце года мы видели достаточно стабильные цены на товары, за исключением некоторых совершенно отдельных групп, больше связанных с повышенным спросом, например, яйца. В целом цены были достаточно стабильные. Андрей Карпов

Резкий рост цен на шоколад на 30% спрогнозировал крупнейший поставщик какао-бобов с плантаций Южной Америки и Западной Африки. Он связал подорожание с неурожаем и сокращением объемов переработки плодов.