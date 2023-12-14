Общество 14 декабря 2023, 11:14 Производители предупредили россиян о росте цен на шоколад РБК: цены на шоколад в России поднимутся из-за подорожания какао Freepik

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Шоколад в России подорожает в 2024 году. Производители связали возможный рост цен с мировым дефицитом какао, сообщил РБК.

Стоимость лакомства может подняться на 20% по ряду причин. По информации издания, на подорожание повлиял рост цен на какао-бобы и увеличение стоимости сырья и упаковки. Цены также подскочат из-за ослабления рубля и транспортных расходов.

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Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что производители шоколада используют импортное сырье из Южной Америки и Африки. По словам управляющего подмосковной кондитерской фабрикой «Господарь» Сергея Сурмача, курс местной валюты упал на 29%, в то время как какао-бобы подорожали на 30-50%, а транспортная упаковка — на 50%.

Ранее в России взлетели цены на куриные яйца. Министерство сельского хозяйства сообщило о принятых мерах для стабилизации ценовой динамики. Ведомство также анонсировало снижение цен на яйца в ближайшее время.