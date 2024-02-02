Эксклюзив 02 февраля 2024, 12:43 Есть риск девальвации. Россиянам рассказали о курсе валют в феврале Экономист Кульбака: курс валют в феврале останется в нынешних пределах РИА «Новости»

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Курс доллара и евро на российском рынке в феврале останется в своем нынешним значении и не изменится слишком сильно. Такой прогноз в беседе с «360» озвучил аналитик и экономист Николай Кульбака.

«Курс валют становится все более управляемым со стороны Минфина и ЦБ. Скорее всего, его станут жестко держать в тех коридорах, в которых он существует сейчас. Но начнут ронять, если понадобятся деньги. Пока серьезных проблем с бюджетом нет», — сказал он.

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Кульбака не исключил, что спустя несколько месяцев курс может еще немного снизиться.

«Рано или поздно это понадобится, потому что в этом году бюджет напряженный. Мы не понимаем, сколько денег уходит на государственные расходы и какой приток доходов от продажи энергоресурсов. Не понимаем, как колеблется цена, ситуация на рынке быстро меняется. Есть риск того, что через несколько месяцев придется включать печатный станок и делать девальвацию», — добавил аналитик.

Экономист посоветовал россиянам не рассматривать приобретение иностранной валюты в качестве получения дохода за короткий временной отрезок.

«Для краткосрочного периода в покупке валюты нет никакого смысла. Если использовать ее для долгосрочных сбережений, то в этом смысле она станет приемлемым вложением. Если речь о долларе и евро», — заключил Кульбака.

В пятницу, 2 февраля, курс евро подорожал до 98,41 рубля, это пиковое значение с 16 января. Американский доллар задержался на отметке в 90,55 рубля.