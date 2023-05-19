19 мая 2023, 18:55
Удаленщики могут расслабиться? Минфин определился с налогом для уехавших за границу россиян
Эксперт по трудовому праву Южалин: все будет зависеть от статуса резидентства
В Министерстве финансов решили сохранить НДФЛ в 13% (либо 15% при высоком доходе) для уехавших из страны граждан, работающих на удаленке. Это следует из окончательной версии поправок в налоговое законодательство, которые подготовило правительство. Не коснутся ли поправки соглашения об избежании двойного налогообложения и почему Минфин смягчает условия — в материале «360».
Налог для удаленщиков
Условия распространяются на всех, кто работает по трудовому договору и договору гражданско-правового характера (ГПХ). Налоговым агентом будет выступать российская компания в качестве работодателя или заказчика, сообщил РБК.
«Решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта».
Алексей Сазанов
Замминистра финансов
Сейчас за дистанционную работу на территории другой страны россияне уплачивают 30% НДФЛ. Дело в том, что такие случаи в актуальной версии Налогового кодекса не входят в число исключений, при которых нужно платить меньший налог, уточнило издание.
Однако если в трудовом договоре в качестве места работы указана не Россия, удаленщики сейчас могут платить НДФЛ в другой стране или не платить вовсе. Но как?
Основная причина — двойное налогообложение. Это ситуация, когда доходы облагаются налогами дважды: там, где эти доходы возникли, и там, где были получены налоговым резидентом.
Сейчас у России действуют соглашения об избежании двойного налогообложения с 92 странами. То есть человек, работающий на российскую компанию удаленно, может выплачивать налог стране, в которой на данный момент живет.
Но есть небольшой нюанс. Чтобы соглашение действовало корректно, налог в стране пребывания должен быть выше, чем подоходный налог в России. Например, аналог НДФЛ в Армении составляет 20%. В таком случае работник будет выплачивать налог армянской службе, соблюдая соглашение.
Резидент или не резидент?
Чтобы зарегистрироваться в налоговой службе в стране пребывания, работнику на удаленке нужно обозначить свой статус резидента или же не резидента.
Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в беседе с «360» объяснил, что статус не зависит от того, где человек работает и получает заработную плату. Основной момент — насколько долго работник пребывает или не пребывает в России.
По словам эксперта, есть определенный «лимит» времянахождения за границей, когда человек лишается статуса налогового резидента. Работник теряет налоговое резидентство России, если находится за границей 183 дня и более на протяжении года.
Если сотрудник российской компании работает на территории иностранного государства и уже утратил статус налогового резидента, то те доходы, которые он получает от своей организации, не считаются источниками в России.
Александр Южалин
Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob
Российский работодатель, объяснил Южалин, не облагает налогом доход своего сотрудника, и эти деньги в государственный бюджет уже не идут.
Человек, утративший статус налогового резидента, должен самостоятельно оплачивать налог по законодательству того государства, где он приобрел налоговое резидентство, добавил собеседник «360».
В декабре 2022 года в Минфине предложили разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, покинувших страну.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призывал рассмотреть законопроект, согласно которому для граждан, надолго уехавших за границу, могут повысить ставку налогообложения. По его мнению, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся».
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