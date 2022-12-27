Деньги 27 декабря 2022, 11:29 Минфин пока не определился с налогообложением россиян, уехавших из страны Силуанов: власти России пока не определили порядок налогообложения уехавших граждан РИА «Новости»

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Члены Минфина пока не выработали единую позицию по налогообложению россиян, покинувших страну и работающих из-за рубежа. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что власти страны хотят разработать процессы для уплаты налогов при работе за пределами государства.

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«Хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая негативных стимулов», — отметил Силуанов.

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По словам министра финансов, предложения депутатов об отмене преференций для покинувших страну граждан также находятся в работе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил к рассмотрению законопроект, согласно которому для уехавших надолго за границу россиян могут повысить ставку налогообложения.

По его словам, такие граждане живут в других государствах и работают удаленно на отечественные компании. При этом они пользуются всеми льготами согласно законодательству родной страны. По его мнению, так делать неправильно.