Важное 25 декабря 2022, 09:37 Законопроект о повышенной налоговой ставке для уехавших россиян начали разрабатывать в Госдуме Володин: в Госдуме работают над проектом о повышении налоговых ставок для уехавших россиян РИА «Новости»

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В России ведут работу над изменениями законодательства, чтобы отменить преференции и ввести повышенную ставку налогообложения для покинувших страну россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик обратил внимание, что пока уехавшие не только работают в российских компаниях удаленно, но и пользуются всеми льготами, которые им положены по законодательству РФ. Но это неправильно, подчеркнул он.

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«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — пояснил Володин.

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По его мнению, всем совершенно очевидно, почему те, кто уехал из страны, решили это сделать. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся, отметил политик.

«Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — заключил он.