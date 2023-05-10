Деньги 10 мая 2023, 18:36 Финансовое дно. США грозит дефолт по госдолгу Экономист Корнеев: Байден ведет США в состояние полного хаоса Freepik

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Уже через несколько недель у Соединенных Штатов могут закончиться деньги, если правительство не повысит потолок госдолга. В таком случае властям придется объявить дефолт. Что может произойти потом и смогут ли США снова увеличить лимит долга — в материале «360».

Что такое потолок долга и зачем его повышать

Потолок долга, или лимит задолженности, — закон, ограничивающий общую сумму денег, которую правительство может занять для оплаты расходов. Сюда входит оплата федеральных служащих, военных и социального обеспечения, а также проценты по государственному долгу и возврат налогов.

Время от времени конгресс США голосует за повышение или приостановку потолка, чтобы иметь возможность занимать больше. На сегодня лимит составляет примерно 31,4 триллиона долларов.

Обычно для конгресса повышение лимита по мере необходимости — формальность, но на этот раз он, похоже, не может договориться об условиях. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что без увеличения лимита у США не хватит денег, чтобы выполнить все свои финансовые обязательства уже к 1 июня.

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Что произойдет, если потолок долга не повысят

Если конгресс откажет в увеличении лимита, это нанесет серьезный экономический ущерб. Как сообщила Би-би-си, правительство больше не сможет выплачивать зарплату федеральным и военным служащим, а также пенсии. Национальные парки и другие учреждения закроются, а компании и благотворительные организации, рассчитывающие на государственные средства, окажутся под угрозой.

По мнению экономиста и политического аналитика Валерия Корнеева, повышение потолка долга в США неизбежно. Американцам некуда деваться, ведь в противном случае им нечем будет платить по расходам бюджета, отметил он в разговоре с «360».

Вся эта история для того, чтобы перенаправить бюджетные потоки от тех компаний, которые спонсируют демократов, компаниям, спонсирующим республиканцев. Это торговля за деньги, и ничего больше. Валерий Корнеев экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик

Само повышение, как предположил Корнеев, — это способ поторговаться за те или иные посты в администрации или изменить какие-то бюджетные расходы в сторону предприятий, спонсирующие республиканцев, а не демократов.

Что будет, если США объявят о дефолте?

Объявление дефолта может только дезорганизовать политическую власть в Соединенных Штатах, добавил Корнеев. По его словам, с точки зрения республиканцев, дезорганизация власти демократов может расцениваться как стабилизация политической обстановки в сторону оппонентов. Однако вряд ли можно ожидать, что это каким-то образом поможет государству в целом.

Moody’s Analytics спрогнозировало, что в случае сохраняющихся проблем цены на акции упадут почти на пятую часть, а экономика сократится более чем на 4%. Это приведет к потере как минимум семи миллионов рабочих мест.

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«В принципе, из-за того, что президент США Джо Байден ведет страну в состояние полного хаоса, ситуация на финансовых рынках и в Федеральной резервной системе показывает, что они полностью сами дезорганизованы и надеются, что ситуация выкрутится как-то сама собой», — добавил экономист.

По его словам, заявления министра финансов Йеллен и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла демонстрируют отказ властей от активных действий. Видимо, они ожидают, что ситуация каким-то образом сама разрешится. Делают они это для того, чтобы их не обвинили в доведении страны до финансового хаоса.

Какими могут быть последствия после объявления дефолта?

Корнеев объяснил, что представить точные последствия экономической ситуации в США после объявления дефолта достаточно трудно. Когда рушатся финансовые и военные гегемоны в мире, происходят совершенно хаотические события. На сегодня администрация Байдена немного ослабела и снизила давление на политические и финансовые органы других стран, которые уже не так беспрекословно слушают США.

Уже происходит резкое сокращение использование доллара во всем мире. Например, за 15 лет в резервах всех центробанков количество доллара сократилось на 10%. Валерий Корнеев

Получается, тот основной инструмент, которым США управляли миром, то есть миссия долларов и их распределение среди стран, поддерживающих американцев по низким ставкам, стимулировал эти экономики, объяснил эксперт. Те же страны, которые не поддерживали низкие ставки, перевели на высокие. Против таких государств даже вводили санкции, как, например, против России.

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За последний даже не год, а полгода очевидно, что большое количество стран сами отказываются от доллара, добавил собеседник «360». Они делают это из-за «невыгодности сотрудничества с США». Речь идут о таких гигантах, как Китай, Индия, Россия.

«Все понимают, что если они откажутся от доллара — это будет трудно и затратно. Но одно дело, когда ты трудно развиваешься сам, другое дело, когда тебе деваться некуда и тебе указывают, что делать. А если что не так, тебе устраивают цветную революцию. Поэтому все идут по пути суверенизации», — подытожил Корнеев.