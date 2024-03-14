Деньги 14 марта 2024, 17:10 Справедливости ради. Россия вернется к системе уплаты налогов 1990-х годов Экономист Тимофеев счел прогрессивную шкалу НДФЛ справедливой Коллаж: Bulkin Sergey / news.ru / Maksim Konstantinov / Global Look Press / Телеканал «360»

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Президент Владимир Путин недавно заявил, что в России может вновь появиться прогрессивная система налогообложения для физических лиц. Общество, по словам главы государства, воспримет такое возвращение абсолютно нормально, поскольку это справедливое распределение налогового бремени. Как будет работать система и что изменится в Налоговом кодексе — в материале «360».

Прогрессивная система налогообложения

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что правительство уже приступило к работе над прогрессивной системой налогообложения. Кабмин и Госдума как можно быстрее постараются реализовать предложение Путина и внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс России.

Депутат поддержал идею возвращения прогрессивной шкалы при налогообложении физических лиц. По его мнению, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, когда доход достигает миллиона рублей в год. А в отношении компаний, подчеркнул Аксаков, необходимо внедрять «более гибкую систему».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Фото: dumagovru / Twitter.com / Global Look Press

Налоговые реформы: что такое прогрессивная шкала НДФЛ

Прогрессивное налогообложение — это система, которую построили на принципе повышения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Другими словами, чем больше доход — тем больше налог.

Такая шкала НДФЛ существовала в России с 1992 до 2001 год. Минимальная ставка налогообложения составляла 12%, а максимальная — 40%, напомнил «360» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова и экономист Александр Тимофеев. Затем власти ввели привычную для россиян плоскую шкалу по этому налогу с общей ставкой в 13%, которая действовала в течение 20 лет.

В 2021 году по инициативе президента в НДФЛ снова появился элемент прогрессии: для россиян с доходами менее пяти миллионов рублей в год ставка осталась на прежнем уровне (13%), а для остальных ввели налог до 15%.

Изменение существенно увеличило поступления по НДФЛ в государственную бюджетную систему. По данным из материалов к проекту закона об исполнении бюджета, за 2022 год от состоятельных россиян поступил один триллион рублей (почти на 60% больше, чем в 2021-м ).

Как изменят систему уплаты налогов

Сейчас кабмин и депутаты рассматривают несколько вариантов внесения соответствующих поправок в кодекс. Правительство предложило ввести 15% НДФЛ с доходов россиян выше одного миллиона рублей в год и 20% — с доходов от пяти миллионов.

Экономист Тимофеев допустил, что власти прибегнут именно к такому варианту налогообложения. Однако он исключил, что система будет иметь столь же сильный разброс, как это было в 1990-е.

С учетом того, что в некоторых регионах жизнь дорогая, наверное, будет слишком резкое повышение, даже если мы говорим о 2%. Доходы, безусловно, разные, но и расходы могут различаться. Большие шкалы налогообложения — очень большая нагрузка. Предложение о двух-трех группах — вероятно, самый лучший вариант. Александр Тимофеев экономист

В свою очередь, депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким осенью 2023 года разработали и внесли законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ. Для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов в год, предложили вводить повышенную ставку.

«Цель законопроекта — снижение налоговой нагрузки на экономически незащищенные слои населения. Отмена налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц, позволит им сохранять большую часть своих заработанных средств и улучшить уровень жизни», — объяснили авторы инициативы в пояснительной записке, с которой ознакомился «360».

Однако 17 января 2024 года Госдума во главе со спикером Вячеславом Володиным отклонила законопроект.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Собеседник «360» заявил, что более целесообразным вариантом также может стать введение понятия «подтвержденный доход». И исходя из этого можно определять ставки по НДФЛ.

«Пока что мы видим, что часть доходов непонятно как формируют. Думаю, необходим инструмент, который давал бы более четкую картину», — уточнил экономист.

Мнение россиян о прогрессивной шкале НДФЛ

Почти две трети россиян (64%) поддержали законодательную инициативу правительства, предусматривающую увеличение налоговых ставок по мере роста доходов налогоплательщиков. Результаты опроса представил исследовательский центр портала SuperJob. Респонденты пришли к выводу, что повышенное налогообложение «для богатых справедливо».

Тем не менее 17% опрошенных выступили против, поскольку внутри трудового сектора вновь взлетит процент выплат серой зарплаты. Более того, по мнению участников исследования, многие состоятельные россияне начнут «бегать» от уплаты налогов.

Большинство опрошенных (46,3%) Telegram-каналом Brief также заявили, что повышенное налогообложение для состоятельных россиян — справедливое законодательное предложение. Однако 20,8% пользователей согласились, что система заставит некоторых налогоплательщиков «прятаться от уплаты».

Результаты опроса Telegram-канала Brief / Телеканал «360»

Справедливые налоги и теория Лаффера

Вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ необходимо поднимать, чтобы добиться эффективности в экономическом секторе или справедливости среди населения, обратил внимание собеседник «360». По словам Тимофеева, во многих социальных сферах и отраслях уже применяют подобную систему налогообложения.

На этом фоне введение прогрессивной шкалы наверняка будет выглядеть оптимальным вариантом. Единственное, на что стоит посмотреть, — где у нас будет фиксированная часть, а где изменяемая. Но в целом мы все это делаем ради справедливости. <…> Сейчас главное — понаблюдать, как эта модель сможет сократить разрыв между богатыми и бедными. Александр Тимофеев экономист, доцент

Он напомнил, что есть «классическая теория», которая предполагает, какой предельный процент налога можно вводить для трудоустроенного населения. Согласно примеру американского экономиста и создателя концепции «Кривая Лаффера» Артура Лаффера, ставка налогообложения не должна превышать 20-25%, иначе будет очень тяжело, заключил эксперт.

«Кривая Лаффера» — графическая формула, отражающая соотношение между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений. Повышение ставок до определенного уровня приводит к росту бюджетных доходов. Такое положительное воздействие возможно только до определенного предела, а за ним начинается «запретная зона» шкалы налогообложения.

Согласно теории Лаффера, налоги, взимаемые на основании высоких ставок, приводят к значительному сокращению доходов бюджета.