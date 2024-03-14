14 марта 2024, 17:10
Справедливости ради. Россия вернется к системе уплаты налогов 1990-х годов
Экономист Тимофеев счел прогрессивную шкалу НДФЛ справедливой
Президент Владимир Путин недавно заявил, что в России может вновь появиться прогрессивная система налогообложения для физических лиц. Общество, по словам главы государства, воспримет такое возвращение абсолютно нормально, поскольку это справедливое распределение налогового бремени. Как будет работать система и что изменится в Налоговом кодексе — в материале «360».
Прогрессивная система налогообложения
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что правительство уже приступило к работе над прогрессивной системой налогообложения. Кабмин и Госдума как можно быстрее постараются реализовать предложение Путина и внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс России.
Депутат поддержал идею возвращения прогрессивной шкалы при налогообложении физических лиц. По его мнению, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, когда доход достигает миллиона рублей в год. А в отношении компаний, подчеркнул Аксаков, необходимо внедрять «более гибкую систему».
Налоговые реформы: что такое прогрессивная шкала НДФЛ
Прогрессивное налогообложение — это система, которую построили на принципе повышения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Другими словами, чем больше доход — тем больше налог.
Такая шкала НДФЛ существовала в России с 1992 до 2001 год. Минимальная ставка налогообложения составляла 12%, а максимальная — 40%, напомнил «360» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова и экономист Александр Тимофеев. Затем власти ввели привычную для россиян плоскую шкалу по этому налогу с общей ставкой в 13%, которая действовала в течение 20 лет.
В 2021 году по инициативе президента в НДФЛ снова появился элемент прогрессии: для россиян с доходами менее пяти миллионов рублей в год ставка осталась на прежнем уровне (13%), а для остальных ввели налог до 15%.
Изменение существенно увеличило поступления по НДФЛ в государственную бюджетную систему. По данным из материалов к проекту закона об исполнении бюджета, за 2022 год от состоятельных россиян поступил один триллион рублей (почти на 60% больше, чем в 2021-м ).
Как изменят систему уплаты налогов
Сейчас кабмин и депутаты рассматривают несколько вариантов внесения соответствующих поправок в кодекс. Правительство предложило ввести 15% НДФЛ с доходов россиян выше одного миллиона рублей в год и 20% — с доходов от пяти миллионов.
Экономист Тимофеев допустил, что власти прибегнут именно к такому варианту налогообложения. Однако он исключил, что система будет иметь столь же сильный разброс, как это было в 1990-е.
С учетом того, что в некоторых регионах жизнь дорогая, наверное, будет слишком резкое повышение, даже если мы говорим о 2%. Доходы, безусловно, разные, но и расходы могут различаться. Большие шкалы налогообложения — очень большая нагрузка. Предложение о двух-трех группах — вероятно, самый лучший вариант.
Александр Тимофеев
экономист
В свою очередь, депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким осенью 2023 года разработали и внесли законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ. Для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов в год, предложили вводить повышенную ставку.
«Цель законопроекта — снижение налоговой нагрузки на экономически незащищенные слои населения. Отмена налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц, позволит им сохранять большую часть своих заработанных средств и улучшить уровень жизни», — объяснили авторы инициативы в пояснительной записке, с которой ознакомился «360».
Однако 17 января 2024 года Госдума во главе со спикером Вячеславом Володиным отклонила законопроект.
Собеседник «360» заявил, что более целесообразным вариантом также может стать введение понятия «подтвержденный доход». И исходя из этого можно определять ставки по НДФЛ.
«Пока что мы видим, что часть доходов непонятно как формируют. Думаю, необходим инструмент, который давал бы более четкую картину», — уточнил экономист.
Мнение россиян о прогрессивной шкале НДФЛ
Почти две трети россиян (64%) поддержали законодательную инициативу правительства, предусматривающую увеличение налоговых ставок по мере роста доходов налогоплательщиков. Результаты опроса представил исследовательский центр портала SuperJob. Респонденты пришли к выводу, что повышенное налогообложение «для богатых справедливо».
Тем не менее 17% опрошенных выступили против, поскольку внутри трудового сектора вновь взлетит процент выплат серой зарплаты. Более того, по мнению участников исследования, многие состоятельные россияне начнут «бегать» от уплаты налогов.
Большинство опрошенных (46,3%) Telegram-каналом Brief также заявили, что повышенное налогообложение для состоятельных россиян — справедливое законодательное предложение. Однако 20,8% пользователей согласились, что система заставит некоторых налогоплательщиков «прятаться от уплаты».
Справедливые налоги и теория Лаффера
Вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ необходимо поднимать, чтобы добиться эффективности в экономическом секторе или справедливости среди населения, обратил внимание собеседник «360». По словам Тимофеева, во многих социальных сферах и отраслях уже применяют подобную систему налогообложения.
На этом фоне введение прогрессивной шкалы наверняка будет выглядеть оптимальным вариантом. Единственное, на что стоит посмотреть, — где у нас будет фиксированная часть, а где изменяемая. Но в целом мы все это делаем ради справедливости. <…> Сейчас главное — понаблюдать, как эта модель сможет сократить разрыв между богатыми и бедными.
Александр Тимофеев
экономист, доцент
Он напомнил, что есть «классическая теория», которая предполагает, какой предельный процент налога можно вводить для трудоустроенного населения. Согласно примеру американского экономиста и создателя концепции «Кривая Лаффера» Артура Лаффера, ставка налогообложения не должна превышать 20-25%, иначе будет очень тяжело, заключил эксперт.
«Кривая Лаффера» — графическая формула, отражающая соотношение между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений. Повышение ставок до определенного уровня приводит к росту бюджетных доходов. Такое положительное воздействие возможно только до определенного предела, а за ним начинается «запретная зона» шкалы налогообложения.
Согласно теории Лаффера, налоги, взимаемые на основании высоких ставок, приводят к значительному сокращению доходов бюджета.
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