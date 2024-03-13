Деньги 13 марта 2024, 19:22 Госдума начала работу над изменениями в Налоговый кодекс Аксаков рассказал о работе над поправками по прогрессивному налогообложению РИА «Новости»

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Госдума и правительство РФ приступили к работе над прогрессивной налоговой системой. Об этом РИА «Новости» сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Постараемся быстрее реализовать предложения. <…> Планируется внести поправки в Налоговый кодекс», — отметил он.

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Депутат поддержал введение прогрессивной шкалы при налогообложении физических лиц. По его мнению, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, когда годовой доход достигает миллиона рублей. А в отношении компаний необходимо внедрять «более гибкую систему», добавил Аксаков.

Ранее президент Владимир Путин поддержал введение системы прогрессивного налогообложения в России, но отметил, что этот вопрос требует тщательной проработки.