Власть 13 марта 2024, 15:40 Слова Путина об изменениях в налоговой сфере объяснили в Кремле Песков: Госдума и кабмин разработают упомянутые Путиным изменения в налогах РИА «Новости»

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Правительство России и Государственная дума в ближайшее время разработают изменения в налоговой сфере. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Основные модальности разработают и предложат правительство и Государственная дума», — заявил он.

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Песков уточнил, что Путин говорил конкретно о справедливости системы налогообложения в России.

«Он, конечно, говорил о том, что зарабатывающие меньше должны и платить меньше. А кто получает больше доходов, то и платит больше. Основные принципы справедливости именно в этом», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что поддерживает введение системы прогрессивного налогообложения в России, но отметил, что этот вопрос необходимо тщательно проработать.

Глава государства напомнил, что нужно выстроить систему, которая снизит нагрузку на многодетные семьи и решит поставленные перед государством социальные вопросы.