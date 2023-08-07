Деньги 07 августа 2023, 00:26 Рубль против доллара. Как Россия обошла США в разработке цифровых денег? Экономист Дудчак: цифровой рубль сделает данные о тратах россиян открытыми РИА «Новости»

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Россия начала внедрение цифрового рубля, но пока только среди ограниченного круга клиентов и сотрудников банков. Это пилотный проект по использованию третьей формы российской валюты. Простым россиянам цифровой рубль станет доступен не раньше 2025 года. Собственные виртуальные деньги планировали разрабатывать и в США, однако власти столкнулись с серьезной критикой, надолго затормозившей проект.

Цифровые деньги

О начале разработки цифрового рубля страны всего мира начали говорить во время пандемии коронавирусной инфекции на фоне роста торговли через интернет. Большинство покупателей расплачивались карточками. Мало кто использовал наличные, чтобы заплатить курьерам за доставки.

Главное отличие цифровых денег от электронных заключается в эмитенте. Если при оплате карточками в этой роли выступает банк, то у цифровых денег — финансовый регулятор: Центробанк в России и Федеральная резервная система (ФРС) в США.

При этом для американской финансовой системы создание цифрового доллара намного актуальней. По официальным данным на 2021 год, около 5% домохозяйств не имели банковских счетов. Кроме того, большая часть американцев расплачивается кредитными, а не дебетовыми картами. То есть продавец получал деньги с задержкой до трех дней из-за проведения транзакции между банками-эмитентами.

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Но если цифровыми деньгами управляет единая и унифицированная система в лице ФРС, то скорость транзакции увеличится, а ее стоимость снизится. Системы VISA и Mastercard, которые проводят оплату, также берут свой процент с каждого платежа. Покупатели этого не видят, деньги вычитают у продавца — получателя.

Цифровой доллар также мог оказать помощь ФРС в корректировке денежно-кредитной политики автоматически направляя пособия, налоговые вычеты, различные льготы и возмещения, существенно экономя на транзакциях и времени. Но у такого удобства оказалась и обратная сторона.

Критика цифрового доллара

Противники введения цифрового доллара заявили, что это позволит ФРС взять под контроль траты и сбережения американцев.

«У цифрового валюты есть все элементы, которые всегда привлекали власти: отслеживание и контроль», — заявил в комментарии американскому Forbes директор по инвестициям компании Paul R. Ried Financial Group Адам Джордан.

В защиту простых американцев уже вступили политики. Сенатор республиканец Том Круз в мае этого года внес на рассмотрение законопроект запрещающий ФРС создавать цифровую долларовую систему, которую федеральные власти могут использовать в качестве инструмента финансового надзора.

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Его поддержал губернатор Флориды Рон Десантис, который заявил о нарушение права американцев на покупку и хранения оружия, предусмотренного второй поправкой.

ФРС пока так и не принял решение о создании цифрового доллара. По данным журналистов, сейчас проводятся несколько пилотных исследований для выработки окончательного решения. Проблему с повышенными затратами на транзакции пока решили запуском системы платежей FedNow. Она позволяет переводить деньги дешевле, чем через банки.

Удобство цифрового рубля

Введением цифрового рубля в России занимается Центробанк. Регулятор начнет выпуск виртуальных денег в виде кода и создаст специальную платформу, на которой станут храниться рубли. Открыть виртуальные кошельки россияне смогут в обычных банковских приложениях и перевести электронные рубли с обычных счетов в цифровые, если на то будет желание. Но для открытия придется пройти идентификацию через Госуслуги, где придется получить простую электронную подпись.

В отличие от США, в России коммерческие банки станут посредниками между клиентами и регулятором. При этом платежи и переводы для физических лиц сделают бесплатными, а для компаний стоимость составит 0,3% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Максимальная сумма перевода в месяц с банковского счета в цифровой кошелек — не более 300 тысяч рублей. Также цифровые рубли можно снова перевести в электронные и получить наличными в банкомате.

РИА «Новости»

Особый плюс в введении цифрового рубля будет для компаний, которые имеют партнеров за границей. Перевод цифровых рублей в страны, которые имеют собственные виртуальные валюты, минует систему SWIFT.

Минусы у цифрового рубля есть, но не такие большие. На них не начисляются проценты и кешбэк. Расплачиваться в магазинах пользователи смогут через сканирование QR-кода через банковское приложение при помощи обычных терминалов, которые есть на кассе, а в будущем через бесконтактную технологию NFC.

В Центробанке также пообещали, что оплата цифровым рублем станет возможна и без доступа к интернету, что важно для удаленных и труднодоступных регионов.

Самое главное, что от наличных и электронных рублей никто в России отказываться не станет. Даже после внедрения каждый сам для себя выберет какой способ получения зарплаты, пенсии или пособия ему удобнее. Полный доступ россиянам к цифровому рублю Центробанк планирует открыть после 2025 года. Пока что идет только отработка базовых операций.

Открытость данных: за и против

Сейчас цифровой рубль простым россиянам безразличен, но в будущем может даже стать неприятным. Такое мнение в беседе с «360» озвучил экономист Александр Дудчак. Он пояснил, что такие транзакции сделают людей совершенно прозрачными перед структурами, которые занимаются сбором информации о тратах.

РИА «Новости»

«Мы, конечно, не нарушаем закон, но все равно есть неприятное ощущение от того, что о тебе знают больше, чем ты сам. О нас и так знают достаточно много на основании трат по картам, по кешбэку», — заявил Дудчак.

Не устроило экономиста и отсутствие процентов на счета в цифровых рублях. Он заявил, что валюту, которая не предполагает накопления, а только сбережения, можно назвать «суррогатом».

«Единственное, что это облегчает работу банкам и тем, кто обрабатывает информацию с целью предоставления рекламы, которая станет более навязчивыми. Говорят, что это для борьбы с коррупционными схемами, но и сейчас для этого достаточно рычагов», — подчеркнул он.

Дудчак добавил, что не видит смысла в цифровом рубле даже при возможности совершать крупные суммы переводов, выше установленного банками лимита.

РИА «Новости»

«Я не думаю, что для большого числа россиян это имеет значение. Может быть в он пригодится только жителям отдаленных районах, где нет отделений банков, но популярность цифрового рубля это не повысит», — заявил он.

Противоположное мнение озвучил «360» член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков. Он отметил, что новая форма рубля — это удобный инструмент для проведения расчетов, который ничем не станет отличаться от бумажной или электронной версии.

«Возможно, выпуск наличных денег будет очень дорогой. В отличие от системы выпуска цифрового рубля через блокчейн, который значительно удешевляет этот процесс», — отметил он.

Поярков добавил, что главный плюс цифрового рубля заключается в низких затратах про проведение транзакций. Существующая в единой экосистеме валюта не потребует мощностей банков для проведения расчета, так как она представляет собой простой цифровой код.