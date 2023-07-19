Деньги 19 июля 2023, 21:03 Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется не раньше 2025 года ЦБ заявил о возможности массового внедрения цифрового рубля с начала 2025 года РИА «Новости»

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила¸ что регулятор активно обсуждает с рядом стран интеграцию цифровых валют. Об этом она рассказал в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«Многие страны сейчас создают свои национальные цифровые валюты. В платформе цифрового рубля мы изначально заложили возможность трансграничного международного взаимодействия», — отметила Набиуллина.

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По словам главы ЦБ, тестирование цифрового рубля начнется с базовых схем. В следующем году его переведут на другие операции. В частности, это касается платежей в одно касание (NFC). Протестируют и переводы между юрлицами и смартконтракты.

Набиуллина отметила, что данное пилотирование необходимо в рамках настройки всей системы, чтобы проверить ее работоспособность. Решение о масштабировании цифрового рубля примут, когда станет понятно, что все работает гладко. По оценке регулятора, это может произойти с началом 2025 года.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, формирующий основу для ввода в обращение цифрового рубля и его использования для безналичных расчетов.