Деньги 03 августа 2023, 17:57 Банк России утвердил тарифы с цифровым рублем для граждан и юрлиц Центробанк: комиссия за операции с цифровым рублем для бизнеса составит 0,3% РИА «Новости»

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Банк России установил тарифы по операциям с цифровым рублем. Переводы и платежи для физических лиц будут бесплатными, а для компаний ЖКХ комиссия составит 0,2%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тысячи рублей)», — сообщили в Центробанке.

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С компаний ЖКХ будут брать комиссию в 0,2%, но не более 10 рублей. При этом юрлица должны заплатить 15 рублей за каждую операцию. Для граждан платежи и переводы цифровых рублей будут бесплатными. В ЦБ пояснили, что такой подход обеспечит максимальную доступность.

Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установили льготный период, когда все операции будут предоставлять бесплатно. После чего Банк России начнет постепенно вводить цифровой рубль в широкий оборот.

Центральный банк уже одобрил логотип новой формы валюты в виде символа в окружности в двух цветах. Знак повторит форму традиционной монеты.