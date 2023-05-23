Мир 23 мая 2023, 11:13 Объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет до 200 миллиардов долларов Мишустин заявил, что РФ и КНР в 2023 году могут достичь товарооборота в 200 млрд долларов РИА «Новости»

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Товарооборот России и Китая в этом году вырастет до 200 миллиардов долларов. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае, передал ТАСС.

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу <…> довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов», — сказал он.

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Мишустин напомнил, что по итогам первого квартала товарооборот между странами увеличился почти на четверть, превысив 50 миллиардов долларов.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия дорожит многовековой историей отношений с Китаем и настроена их развивать. Он обратил внимание, что взаимовыгодное сотрудничество сопровождается качественными трансформациями, важнейшая из которых — снижение зависимости от доллара и других валют Запада.

На пленарном заседании бизнес-форума Мишустин назвал главную сферу сотрудничества России с Китаем.