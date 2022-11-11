Деньги 11 ноября 2022, 15:51 В России раскрыли «ресторанную» схему ухода от уплаты налогов. Страдают от нее простые люди Криминалист Игнатов: неуплата налогов бизнесом вредит простым россиянам РИА «Новости»

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Финразведка, Центробанк и Федеральная налоговая служба разоблачили крупную «ресторанную» схему уклонения от уплаты налогов. Из-за таких махинаций страдает не только государство, но и простые люди. Недополученные казной налоги могли бы пойти на пенсии и пособия россиян.

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Росфинмониторинг, Банк России и ФНС раскрыли крупную схему мошенничества в общепите. Рестораны и кафе уходили от налогов при помощи специальной теневой площадки, которая позволяла скрывать часть доходов от бизнеса и легализовывать их через покупку наличных, сообщил РБК.

Как работает схема?

В ведомствах рассказали, что в «крупномасштабной схеме» участвовали заведения общепита, кредитные организации и компании, оказывающие услуги по проведению платежей. Более того, схему якобы могли использовать не только для уклонения от уплаты налогов, но и для отмывания криминальных доходов.

В основе схемы, по данным ФНС, лежало использование дополнительных платежных терминалов. В нормальной ситуации аппараты должны быть зарегистрированы на сам ресторан и учитываться в налоговой. Чтобы не платить, некоторые заведения пользовались терминалами, которые принадлежали сторонним организациям, объяснил «360» криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

«В этой схеме использовали дублирующие терминалы, то есть не те, которые привязаны к счету в банке и к налоговой инспекции, а те, которые оформлены на третьих лиц», — сказал он.

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Через подставные терминалы платежи проходили через несколько кредитных организаций и процессинговых компаний. Конечной точкой маршрута денег становился бизнес, не имеющий отношения к общепиту, например, автосалоны или туристические компании — там злоумышленники покупали наличные деньги.

«То есть деньги не поступали в отчет налоговой как выручка и уходили левым людям, потом обналичивались и возвращались без налогообложения. Я думаю, это делалось 50 на 50», — объяснил Игнатов.

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Ущерб простым людям

По мнению криминалиста, в первую очередь такие схемы негативно сказываются на простых россиянах, потому что налоги формируют бюджет государства.

Недополучение бюджета в казну скажется на простых людях как недополучение каких-то пенсий, пособий. Любой утаенный от налогов рубль влечет за собой последствия, в первую очередь для обычных граждан Михаил Игнатов.

Юрист-международник, антикоррупционный эксперт Дмитрий Романенко подчеркнул, что те деньги, которые компании не заплатили в виде налогов, просто не поступят в какой-то из местных бюджетов. А за счет них благоустраивают территории, платят зарплаты, выделяют деньги на строительство новых социально значимых объектов и так далее.

Сами посетители ресторанов и кафе не смогут понять, что заведение не соблюдает налоговое законодательство. В случае как с наличной, так и безналичной оплатой простой человек не узнает, куда дальше пошли его деньги.

«Даже правоохранителям это выяснить трудно — это можно сделать только в результате проверочной закупки, которая будет оформлена по всем нормам закона», — подчеркнул Игнатов.

Штрафы и сроки

Виновным грозят пени, штрафы и недоимки, суммы которых предстоит определить следствию: компании должны будут возместить нанесенный ущерб, рассказал Михаил Игнатов.

«Думаю, суммы получатся очень серьезные для владельцев заведения и они могут даже перейти в уголовную плоскость — у нас есть статья 199-я Уголовного кодекса „Сокрытие доходов от налогообложения“», — сказал он.

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Романенко добавил, что для понимания масштаба ущерба, который схема нанесла государству, можно обратиться к примеру корчмы «Тарас Бульба». Ее владельца осудили за уклонение от уплаты налогов на общую сумму 650 миллионов рублей.

«Для оценки я бы взял похожие случаи, например, дело корчмы „Тарас Бульба“. Владелец попался на уклонении от уплаты налогов, хотя у них была другая схема. Но если сравнить, можно говорить как минимум о тех же суммах, как и в том деле», — подчеркнул юрист, отметив, что в раскрытой Финразведкой схеме участвовал не один ресторан.

Руководитель Общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз», юрист Игорь Костиков считает, что наказание для участников схемы по уклонению от уплаты налогов может исчисляться десятилетиями ограничения или лишения свободы.

«Тут очень много статей, много составов преступления: тут и [совершение преступления] группой лиц, и налоги, и вывод средств, и отмывание, и мошенничество, судя по всему, присутствует. Следствие и суд будут смотреть по наивысшему составу. Поэтому мы говорим, наверное, о десятилетиях наказания», — заключил он.